Шева определился с двумя игроками, которые точно не сыграют против Польши

Вне заявки сборной Украины на сегодняшний товарищеский матч остались Степаненко и Ризнык

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на товарищескую встречу с Польшей, которая состоится сегодня в Хожуве. Начало – 21:45 по киевскому времени. Онлайн матча Польша – Украина доступен в трансляции на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

Реклама

Из 25 футболистов, находящихся в расположении украинской сборной, в заявку на поединок с поляками не попали два игрока – вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык и полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

Об этом сообщает сайт УАФ.

Тарас Степаненко / Фото: УАФ

Реклама

Дмитрий Ризнык

Заявка Украины на Польшу (23 игрока) – с номерами

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин

1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Богдан Михайличенко 18. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко

2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Богдан Михайличенко 18. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко, 21. Евгений Макаренко

5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко, 21. Евгений Макаренко Нападающие: 9. Роман Яремчук, 10. Жуниор Мораес

Читайте также: Шевченко следит за игроком "Вулверхэмптона", но взять в сборную пока не может

Напомним, на матч с Украиной сборная Польши выйдет без Левандовского и других звезд. Тренер поляков намерен поберечь своих лидеров на поединки Лиги наций.

Реклама

Смотрите, как Украина в Лиге наций обыграла Испанию (1:0)

Смотрите, как Польша обыграла Боснию и Герцеговину (3:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама