Шева определился с двумя игроками, которые точно не сыграют против Польши

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на товарищескую встречу с Польшей, которая состоится сегодня в Хожуве. Начало – 21:45 по киевскому времени. Онлайн матча Польша – Украина доступен в трансляции на нашем сайте и сервисе OLL.TV.
Из 25 футболистов, находящихся в расположении украинской сборной, в заявку на поединок с поляками не попали два игрока – вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык и полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.
Об этом сообщает сайт УАФ.
Заявка Украины на Польшу (23 игрока) – с номерами
- Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин
- Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Богдан Михайличенко 18. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко
- Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко, 21. Евгений Макаренко
- Нападающие: 9. Роман Яремчук, 10. Жуниор Мораес
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Напомним, на матч с Украиной сборная Польши выйдет без Левандовского и других звезд. Тренер поляков намерен поберечь своих лидеров на поединки Лиги наций.
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