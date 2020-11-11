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Шева определился с двумя игроками, которые точно не сыграют против Польши

11 ноября, 10:58

Олег Люлька Олег Люлька

Вне заявки сборной Украины на сегодняшний товарищеский матч остались Степаненко и Ризнык

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на товарищескую встречу с Польшей, которая состоится сегодня в Хожуве. Начало – 21:45 по киевскому времени. Онлайн матча Польша – Украина доступен в трансляции на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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Из 25 футболистов, находящихся в расположении украинской сборной, в заявку на поединок с поляками не попали два игрока – вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык и полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

Об этом сообщает сайт УАФ.

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко / Фото: УАФ

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Дмитрий Ризнык

Дмитрий Ризнык

Заявка Украины на Польшу (23 игрока) – с номерами

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  • Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин
  • Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный, 4. Сергей Кривцов, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Богдан Михайличенко 18. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко
  • Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 19. Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко, 21. Евгений Макаренко
  • Нападающие: 9. Роман Яремчук, 10. Жуниор Мораес

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Напомним, на матч с Украиной сборная Польши выйдет без Левандовского и других звезд. Тренер поляков намерен поберечь своих лидеров на поединки Лиги наций.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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товарищеский матч Сборная Украины сборная Польши
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