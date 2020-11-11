Перед матчем с Украиной поляк забил сумасшедший гол на тренировке (видео)

Мацею Рыбусу ну никак нельзя давать сегодня бить!

Левый защитник сборной Польши и московского "Локомотива" Мацей Рыбус поразил партнеров по национальной команде во время тренировки перед сегодняшним матчем против Украины в Хожуве. 31-летний футболист принял на грудь передачу из-за ворот, дал мячу скакнуть на газон и затем пробил с полулета с 22 метров.

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Онлайн-трансляция матча Польша – Украина

После удара Рыбуса мяч с сумасшедшей скоростью влетел в дальнюю "девятку" ворот без малейших шансов для голкипера, заставив других футболистов сборной Польши, находившихся рядом, ахнуть и взмахнуть руками. Шедевр, что тут говорить!

Сегодня сборной Украины за этим парнем нужен глаз да глаз. Иначе – не остаться "сине-желтым" "сухими".

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Напомним, что в Польшу в составе сборной Украины прилетели четыре вратаря – Андрей Пятов из "Шахтера", Андрей Лунин из "Реала", Юрий Панькив из "Александрии" и Дмитрий Ризнык из "Ворсклы". Но в заявку на игру Ризнык не попал.

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