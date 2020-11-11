Украина и Польша забьют по одному: прогноз на товарищеский матч в Хожуве

Сегодня сборная Украины разомнется перед заключительными турами Лиги наций и проведет товарищеский матч против Польши. Поединок пройдет 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе. Начало – в 21:45 по Киеву. Онлайн-трансляция Польша – Украина со всеми самыми интересными подробностями доступна на нашем сайте.
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Несмотря на то, что Польша выйдет против Украины не сильнейшим составом – чего только стоит отсутствие Роберта Левандовски, небольшим фаворитом у букмекеров являются именно хозяева поля. На победу "белых орлов" можно поставить с коэффициентом 2.30, на ничью – 3.25, на выигрыш команды Андрея Шевченко – 3.20.
Самый популярный счет у аналитиков контор – ничья 1:1 – на нее показатель 6.00. На минимальную победу Польши – 7.00, на успех Украины 1:0 – 8.00. Судя по всему, букмекеры не ожидают результативный матч.
В отсутствие Левандовски главный кандидат на гол у поляков – нападающий "Герты" Кшиштоф Пентек – 2.50. У "сине-желтых" одинаково опасны Андрея Ярмоленко и Роман Яремчук – 3.10.
Ранее мы сообщали, что Шева определился с двумя игроками, которые точно не сыграют против Польши.
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