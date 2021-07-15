Шахтер представляет новую форму: онлайн видеотрансляция

В новом сезоне Шахтер будет выступать в форме от нового производителя. Сегодня "горняки" представят новую экипировку в "Украинском доме" и проведут онлайн трансляцию мероприятия

Шахтер представит новую форму / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня донецкий Шахтер представит комплект формы от нового технического спонсора. Презентация новой экипировки пройдет в "Украинском доме", который специально к событию украсили в оранжево-черные цвета. Начало трансляции – в 21:00.

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"Шахтер верен наследию родного края. В новых комплектах формы, разработанных глобальным спортивным брендом Puma, традиции шахтеров объединяются с современными тенденциями", – говорится в анонсе презентации.

Отметим, что Шахтер сменил технического спонсора впервые за 12 лет. О заключении контракта с американской компанией стало известно еще в 2020 году, но прошлый сезон "горняки" доигрывали в комплекте предыдущего производителя.

Отметим, что первый матч в новой форме Шахтер проведет 24 июля – на НСК "Олимпийский" "горняки" примут Ингулец.