Шахтер – Оболонь: на первый матч Де Дзерби в Украине болельщиков пустят бесплатно

Стали известны подробности проведения товарищеского матча Шахтер – Оболонь, который состоится 20 июля (в 18:00) на НСК Олимпийский в Киеве и станет первым поединком в Украине для нового тренера "горняков" итальянца Роберто Де Дзерби.
Как сообщает официальный сайт Шахтера, встреча пройдет со зрителями, для которых вход на стадион будет бесплатным.
Бесплатный билет на игру Шахтер – Оболонь можно получить онлайн на сайте донецкого клуба либо в кассах НСК "Олимпийский" непосредственно в день игры. Лучшие места на трибунах Шахтер обещает владельцам абонементов.
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Ранее мы писали, что 15 июля Шахтер представит новую форму в "Украинском доме". Эксклюзивное право побывать на презентации новой экипировки получат владельцы абонементов на домашние матчи "горняков" в сезоне-2021/22.
Стартовый матч нового чемпионата Украины Шахтер проведет 24 июля – "горняки" примут Ингулец.
Смотрите, как Шахтер играл на НСК в прошлом сезоне