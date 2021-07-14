Шахтер – Оболонь: на первый матч Де Дзерби в Украине болельщиков пустят бесплатно

"Горняки" проведут товарищескую встречу с "пивоварами" на НСК Олимпийский 20 июля, начало – в 18:00. А вскоре после этого стартует и новый чемпионат страны

Шахтер - Оболонь на Олимпийском / Фото: Twitter

Стали известны подробности проведения товарищеского матча Шахтер – Оболонь, который состоится 20 июля (в 18:00) на НСК Олимпийский в Киеве и станет первым поединком в Украине для нового тренера "горняков" итальянца Роберто Де Дзерби.

Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Как сообщает официальный сайт Шахтера, встреча пройдет со зрителями, для которых вход на стадион будет бесплатным.

Бесплатный билет на игру Шахтер – Оболонь можно получить онлайн на сайте донецкого клуба либо в кассах НСК "Олимпийский" непосредственно в день игры. Лучшие места на трибунах Шахтер обещает владельцам абонементов.

Шахтер проводит первые матчи с Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее мы писали, что 15 июля Шахтер представит новую форму в "Украинском доме". Эксклюзивное право побывать на презентации новой экипировки получат владельцы абонементов на домашние матчи "горняков" в сезоне-2021/22.

Стартовый матч нового чемпионата Украины Шахтер проведет 24 июля – "горняки" примут Ингулец.

Смотрите, как Шахтер играл на НСК в прошлом сезоне