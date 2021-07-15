Украинский дом напротив стадиона "Динамо" стал оранжево-черным из-за Шахтера

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Официальный сайт ФК "Динамо"
В четверг, 15 июля, Шахтер представит новую форму, в которой будет выступать в сезоне-2021/22.
Мероприятие состоится в Киеве, в Украинском доме – напротив стадиона "Динамо". Начало – в 21:00.
Интересно, что перед презентацией Шахтер разместил огромные баннеры своего клуба на фасаде Украинского дома.
Отметим, что первый матч в новой форме Шахтер проведет 24 июля – на НСК "Олимпийский" "горняки" примут Ингулец.
Это будет также первая официальная игра дончан под руководством нового тренера – итальянца Роберто Де Дзерби.