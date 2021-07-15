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Шахтар представляє нову форму: онлайн відеотрансляція

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
15 липня, 20:52
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У новому сезоні Шахтар виступатиме у формі від нового виробника. Сьогодні "гірники" представлять нову екіпіровку в "Українському домі" і проведуть онлайн трансляцію заходу
Шахтар представить нову форму
Шахтар представить нову форму / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні донецький Шахтар представить комплект форми від нового технічного спонсора. Презентація нової екіпіровки відбудеться в "Українському домі", який спеціально до події прикрасили в оранжево-чорні кольори. Початок трансляції – о 21:00.

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"Шахтар є вірним спадщині рідного краю. У нових комплектах форми, розроблених глобальним спортивним брендом Puma, традиції шахтарів об'єднуються із сучасними тенденціями", – йдеться в анонсі презентації.

Відзначимо, що Шахтар змінив технічного спонсора вперше за 12 років. Про укладення контракту з американською компанією стало відомо ще в 2020 році, але минулий сезон "гірники" догравали в комплекті попереднього виробника.

Відзначимо, що перший матч у новій формі Шахтар проведе 24 липня – на НСК "Олімпійський" "гірники" приймуть Інгулець.

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