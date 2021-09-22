22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть матч за Суперкубок Украины

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
22 сентября, 11:29
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Поединок за первый трофей украинского футбольного сезона состоится в среду, 22 сентября. Начало – в 21:00. Матч горняков и киевлян покажут на ТВ и в интернете
Главное противостояние украинского футбола
Главное противостояние украинского футбола

Первое в истории противостояние Шахтера Роберто Де Дзерби и Динамо Мирчи Луческу начнется сегодня в 21:00 на НСК "Олимпийский". Онлайн Шахтер Динамо с видео голов доступен на нашем сайте.

ШАХТЕР – ДИНАМО
СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

  • Среда, 22 сентября. "Футбол 1" 21:00 LIVE
  • Среда, 22 сентября. OLL.TV 21:00 LIVE
  • Четверг, 23 сентября. "Футбол 1" 11:00 повтор
  • Четверг, 23 сентября. "Футбол 2" 18:55 повтор
  • Пятница, 24 сентября. "Футбол 2" 08:55 повтор
  • Пятница, 24 сентября. "Футбол 2" 17:10 повтор

Динамо vs Шахтер
Динамо vs Шахтер

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Напомним, помимо Динамо и Шахтера, ни один другой клуб страны не выигрывал Суперкубок Украины. Киевляне делали это девять раз, "горняки" – восемь. В прошлогоднем поединке на НСК "Олимпийский" Динамо одолело Шахтер 3:1.

Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"
Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что суммарную стоимость команд аналитики Transfermarkt оценивают в 317 миллионов евро, при этом один игрок Шахтера, в среднем, почти на два миллиона евро дороже одного футболиста Динамо.

В текущем чемпионате Украины Динамо после 8 туров лидирует с 22 очками, опережая Шахтер на три балла.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
8
7
1
0
23
2
21
22
Забитые 23
Пропущеные 2
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
8
6
1
1
19
4
15
19
Забитые 19
Пропущеные 4
Разница 15
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П П В
4
Днепр-1 Днепр-1 Дне
8
5
1
2
13
8
5
16
Забитые 13
Пропущеные 8
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В В П
5
Ворскла Ворскла Вор
8
4
3
1
15
7
8
15
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н П В Н
6
Александрия Александрия Але
8
4
2
2
8
6
2
14
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
7
Заря Заря Зар
8
4
2
2
16
9
7
14
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забитые 8
Пропущеные 8
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
7
2
2
3
5
12
-7
8
Забитые 5
Пропущеные 12
Разница -7
Результаты последних матчей: В П П П Н
11
Ингулец Ингулец Инг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В Н
12
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П
13
Минай Минай Мин
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н П Н
14
Черноморец Черноморец Чер
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П В
15
Мариуполь Мариуполь Мар
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: П В П П П
16
Львов Львов Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забитые 4
Пропущеные 13
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П Н

В восьмом туре Шахтер обыграл Мариуполь 5:0, а Динамо Александрию – 1:0.

Читайте также: Америка подождет: Динамо уговорило своего лидера остаться

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Динамо

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3,5

2,6

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

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22:00

Динамо

1,11

12

28
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И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
8
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