Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть матч за Суперкубок Украины

Поединок за первый трофей украинского футбольного сезона состоится в среду, 22 сентября. Начало – в 21:00. Матч горняков и киевлян покажут на ТВ и в интернете

Главное противостояние украинского футбола

Первое в истории противостояние Шахтера Роберто Де Дзерби и Динамо Мирчи Луческу начнется сегодня в 21:00 на НСК "Олимпийский". Онлайн Шахтер Динамо с видео голов доступен на нашем сайте.

ШАХТЕР – ДИНАМО

СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

Среда, 22 сентября. "Футбол 1" 21:00 LIVE

Среда, 22 сентября. OLL.TV 21:00 LIVE

Четверг, 23 сентября. "Футбол 1" 11:00 повтор

Четверг, 23 сентября. "Футбол 2" 18:55 повтор

Пятница, 24 сентября. "Футбол 2" 08:55 повтор

Пятница, 24 сентября. "Футбол 2" 17:10 повтор

Динамо vs Шахтер

Реклама

Напомним, помимо Динамо и Шахтера, ни один другой клуб страны не выигрывал Суперкубок Украины. Киевляне делали это девять раз, "горняки" – восемь. В прошлогоднем поединке на НСК "Олимпийский" Динамо одолело Шахтер 3:1.

Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Отметим, что суммарную стоимость команд аналитики Transfermarkt оценивают в 317 миллионов евро, при этом один игрок Шахтера, в среднем, почти на два миллиона евро дороже одного футболиста Динамо.

В текущем чемпионате Украины Динамо после 8 туров лидирует с 22 очками, опережая Шахтер на три балла.

Реклама

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 8 7 1 0 23 2 21 22 Забитые 23 Пропущеные 2 Разница 21 Результаты последних матчей: В В В В Н 2 Шахтер Шах 8 6 1 1 19 4 15 19 Забитые 19 Пропущеные 4 Разница 15 Результаты последних матчей: В В Н В В 3 Десна Дес 8 5 1 2 12 12 0 16 Забитые 12 Пропущеные 12 Разница 0 Результаты последних матчей: В Н П П В 4 Днепр-1 Дне 8 5 1 2 13 8 5 16 Забитые 13 Пропущеные 8 Разница 5 Результаты последних матчей: В П В В П 5 Ворскла Вор 8 4 3 1 15 7 8 15 Забитые 15 Пропущеные 7 Разница 8 Результаты последних матчей: В Н П В Н 6 Александрия Але 8 4 2 2 8 6 2 14 Забитые 8 Пропущеные 6 Разница 2 Результаты последних матчей: П В Н В Н 7 Заря Зар 8 4 2 2 16 9 7 14 Забитые 16 Пропущеные 9 Разница 7 Результаты последних матчей: В Н В В Н 8 Верес Вер 8 3 2 3 8 8 0 11 Забитые 8 Пропущеные 8 Разница 0 Результаты последних матчей: П В В В Н 9 Рух Рух 8 2 2 4 6 10 -4 8 Забитые 6 Пропущеные 10 Разница -4 Результаты последних матчей: П Н В П Н 10 Колос Кол 7 2 2 3 5 12 -7 8 Забитые 5 Пропущеные 12 Разница -7 Результаты последних матчей: В П П П Н 11 Ингулец Инг 8 2 1 5 8 14 -6 7 Забитые 8 Пропущеные 14 Разница -6 Результаты последних матчей: П П В В Н 12 Металлист 1925 Мет 8 2 1 5 6 12 -6 7 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: Н П П П П 13 Минай Мин 7 1 3 3 5 9 -4 6 Забитые 5 Пропущеные 9 Разница -4 Результаты последних матчей: П Н Н П Н 14 Черноморец Чер 8 1 2 5 9 21 -12 5 Забитые 9 Пропущеные 21 Разница -12 Результаты последних матчей: П Н Н П В 15 Мариуполь Мар 8 1 1 6 11 21 -10 4 Забитые 11 Пропущеные 21 Разница -10 Результаты последних матчей: П В П П П 16 Львов Льв 8 0 3 5 4 13 -9 3 Забитые 4 Пропущеные 13 Разница -9 Результаты последних матчей: Н П П П Н

В восьмом туре Шахтер обыграл Мариуполь 5:0, а Динамо Александрию – 1:0.

Читайте также: Америка подождет: Динамо уговорило своего лидера остаться