Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть матч за Суперкубок Украины

Поединок за первый трофей украинского футбольного сезона состоится в среду, 22 сентября. Начало – в 21:00. Матч горняков и киевлян покажут на ТВ и в интернете
Главное противостояние украинского футбола
Первое в истории противостояние Шахтера Роберто Де Дзерби и Динамо Мирчи Луческу начнется сегодня в 21:00 на НСК "Олимпийский". Онлайн Шахтер Динамо с видео голов доступен на нашем сайте.
ШАХТЕР – ДИНАМО
СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ
- Среда, 22 сентября. "Футбол 1" 21:00 LIVE
- Среда, 22 сентября. OLL.TV 21:00 LIVE
- Четверг, 23 сентября. "Футбол 1" 11:00 повтор
- Четверг, 23 сентября. "Футбол 2" 18:55 повтор
- Пятница, 24 сентября. "Футбол 2" 08:55 повтор
- Пятница, 24 сентября. "Футбол 2" 17:10 повтор
Напомним, помимо Динамо и Шахтера, ни один другой клуб страны не выигрывал Суперкубок Украины. Киевляне делали это девять раз, "горняки" – восемь. В прошлогоднем поединке на НСК "Олимпийский" Динамо одолело Шахтер 3:1.
Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Отметим, что суммарную стоимость команд аналитики Transfermarkt оценивают в 317 миллионов евро, при этом один игрок Шахтера, в среднем, почти на два миллиона евро дороже одного футболиста Динамо.
В текущем чемпионате Украины Динамо после 8 туров лидирует с 22 очками, опережая Шахтер на три балла.
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В восьмом туре Шахтер обыграл Мариуполь 5:0, а Динамо Александрию – 1:0.
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