Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися матч за Суперкубок України

Поєдинок за перший трофей українського футбольного сезону відбудеться в середу, 22 вересня. Початок – о 21:00. Матч "гірників" і киян покажуть на ТБ і в інтернеті
Головне протистояння українського футболу
Перше в історії протистояння Шахтаря Роберто Де Дзербі і Динамо Мірчі Луческу розпочнеться сьогодні о 21:00 на НСК "Олімпійський". Онлайн Шахтар Динамо з відео голів доступний на нашому сайті.
ШАХТАР – ДИНАМО
СПИСОК ТРАНСЛЯЦІЙ
- Середа, 22 вересня. "Футбол 1" 21:00 LIVE
- Середа, 22 вересня. OLL.TV 21:00 LIVE
- Четвер, 23 вересня. "Футбол 1" 11:00 повтор
- Четвер, 23 вересня. "Футбол 2" 18:55 повтор
- П'ятниця, 24 вересня. "Футбол 2" 8:55 повтор
- П'ятниця, 24 вересня. "Футбол 2" 17:10 повтор
Нагадаємо, крім Динамо і Шахтаря, жоден інший клуб країни не вигравав Суперкубок України. Кияни робили це дев'ять разів, "гірники" – вісім. У торішньому поєдинку на НСК "Олімпійський" Динамо здолало Шахтар 3:1.
Суперкубок України / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Відзначимо, що сумарну вартість команд аналітики Transfermarkt оцінюють в 317 мільйонів євро, при цьому один гравець Шахтаря, в середньому, майже на два мільйони євро дорожчий за одного футболіста Динамо.
У нинішньому чемпіонаті України Динамо після 8 турів лідирує з 22 очками, випереджаючи Шахтар на три бали.
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Забиті
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У восьмому турі Шахтар обіграв Маріуполь 5:0, а Динамо Олександрію – 1:0.
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