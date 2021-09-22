22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися матч за Суперкубок України

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
22 вересня, 11:29
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Поєдинок за перший трофей українського футбольного сезону відбудеться в середу, 22 вересня. Початок – о 21:00. Матч "гірників" і киян покажуть на ТБ і в інтернеті
Головне протистояння українського футболу
Головне протистояння українського футболу

Перше в історії протистояння Шахтаря Роберто Де Дзербі і Динамо Мірчі Луческу розпочнеться сьогодні о 21:00 на НСК "Олімпійський". Онлайн Шахтар Динамо з відео голів доступний на нашому сайті.

ШАХТАР – ДИНАМО
СПИСОК ТРАНСЛЯЦІЙ

  • Середа, 22 вересня. "Футбол 1" 21:00 LIVE
  • Середа, 22 вересня. OLL.TV 21:00 LIVE
  • Четвер, 23 вересня. "Футбол 1" 11:00 повтор
  • Четвер, 23 вересня. "Футбол 2" 18:55 повтор
  • П'ятниця, 24 вересня. "Футбол 2" 8:55 повтор
  • П'ятниця, 24 вересня. "Футбол 2" 17:10 повтор

Динамо vs Шахтар
Динамо vs Шахтар

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Нагадаємо, крім Динамо і Шахтаря, жоден інший клуб країни не вигравав Суперкубок України. Кияни робили це дев'ять разів, "гірники" – вісім. У торішньому поєдинку на НСК "Олімпійський" Динамо здолало Шахтар 3:1.

Суперкубок України
Суперкубок України / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Відзначимо, що сумарну вартість команд аналітики Transfermarkt оцінюють в 317 мільйонів євро, при цьому один гравець Шахтаря, в середньому, майже на два мільйони євро дорожчий за одного футболіста Динамо.

У нинішньому чемпіонаті України Динамо після 8 турів лідирує з 22 очками, випереджаючи Шахтар на три бали.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
8
7
1
0
23
2
21
22
Забиті 23
Пропущені 2
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
Шахтар Шахтар Шах
8
6
1
1
19
4
15
19
Забиті 19
Пропущені 4
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В Н В В
3
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П П В
4
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
8
5
1
2
13
8
5
16
Забиті 13
Пропущені 8
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В В П
5
Ворскла Ворскла Вор
8
4
3
1
15
7
8
15
Забиті 15
Пропущені 7
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н П В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
8
4
2
2
8
6
2
14
Забиті 8
Пропущені 6
Різниця 2
Результати останніх матчів: П В Н В Н
7
Зоря Зоря Зор
8
4
2
2
16
9
7
14
Забиті 16
Пропущені 9
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забиті 8
Пропущені 8
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
7
2
2
3
5
12
-7
8
Забиті 5
Пропущені 12
Різниця -7
Результати останніх матчів: В П П П Н
11
Інгулець Інгулець Інг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забиті 8
Пропущені 14
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В Н
12
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П П П
13
Минай Минай Мин
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н Н П Н
14
Чорноморець Чорноморець Чор
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забиті 9
Пропущені 21
Різниця -12
Результати останніх матчів: П Н Н П В
15
Маріуполь Маріуполь Мар
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забиті 11
Пропущені 21
Різниця -10
Результати останніх матчів: П В П П П
16
Львів Львів Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забиті 4
Пропущені 13
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П П П Н

У восьмому турі Шахтар обіграв Маріуполь 5:0, а Динамо Олександрію – 1:0.

Читайте також: Америка зачекає: Динамо умовило свого лідера залишитися

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Динамо

2,6

3,5

2,6

Шахтар

28 вер

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
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І
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Дніпро-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Олександрія
8
8:6
14
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Металіст 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Чорноморець
8
9:21
5
15
Маріуполь
8
11:21
4
16
Львів
8
4:13
3
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