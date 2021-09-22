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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
22 сентября, 07:33
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Следите в онлайн-режиме за матчем за Суперкубком Украину между чемпионом страны и серебряным призером прошлого сезона Премьер-лиги на НСК "Олимпийский"

Сегодня донецкий Шахтер и киевское Динамо встретятся в матче за Суперкубок Украины. Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:00. Вашему вниманию – онлайн-трансляция поединка с яркими видео голов, фото и комментариями.

ОНЛАЙН ШАХТЕР – ДИНАМО

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Традиционно матчем за Суперкубок Украины открывается новый футбольный сезон в нашей стране. Однако в этот раз по просьбе Динамо поединок перенесли на сентябрь из-за Евро-2020, где наша национальная команда дошла до четвертьфинала.

Динамо и Шахтер – самые частые участники матча за Суперкубок Украины. "Горняки" 16 раз боролись за трофей и в половине случаев вышли победителями. Впрочем, звание самого титулованного клуба принадлежит Динамо – девять побед. Сегодня команды могут сравняться по титулам.

Читайте также: Шахтер или Динамо? Букмекеры не смогли определить фаворита в матче за Суперкубок Украины

Это будет первое противостояние Роберто де Дзерби и Мирчи Луческу. Хотя итальянец еще в детстве следил за работой румына, когда тот руководил Брешией. Интересно, что уже в начале октября команды встретятся снова – уже в рамках чемпионата Украины.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тренер Шахтера Роберто де Дзерби: Я посмотрел несколько матчей. Динамо – хорошо организованная, сильная команда, выигравшая чемпионат прошлого сезона и три последних Суперкубка. Но я также думаю, что и моя команда сильная. Нам нужно стать командой с большой буквы, потому что пока мы ей не являемся. Однако у наших игроков есть хорошие качества, в том числе моральные. Мы – Шахтер, поэтому должны быстрее становиться командой с большой буквы.

В футболе есть разные циклы. Были моменты, когда Шахтер был гораздо сильнее, чем Динамо. В другие отрезки Динамо было сильнее Шахтера. В прошлом сезоне разница между Динамо и Шахтером составила 11 очков. Мы должны уменьшать это расстояние, и побыстрее.

Тренировка шахтера перед Динамо

ШАХТЕР – ДИНАМО: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире трансляция матча Шахтер – Динамо, начиная с 21:00 в среду, 22 сентября, доступна на канале Футбол 1, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
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16
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Днепр-1
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5
Ворскла
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15
6
Александрия
8
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14
7
Заря
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14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
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11
Ингулец
8
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7
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8
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13
Минай
7
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6
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