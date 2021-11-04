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Сексуальная модель и бывший игрок Милана объявили об отношениях

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
4 ноября, 14:36
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Полузащитник Герты Кевин-Принс Боатенг закрутил роман с пятикратной чемпионкой Италии по кунг-фу Валентиной Фрадеградой
Валентина Фрадеграда
Валентина Фрадеграда / Фото: Instagram

Пара недавно поделилась романтическими фотографиями и видео в своих аккаунтах в социальных сетях, чтобы объявить, что они находятся в отношениях.

Ранее мы писали, что жена звезды ПСЖ вновь решила расстаться с мужем.

Фрадеграда бросила спорт ради модельного бизнеса и заработала огромную популярность благодаря революции в купальниках. Девушка разработала дизайн "перевернутого" бикини, что сразу же стало трендом.

Сейчас девушка ведет блог в Instagram, где у нее 2,8 миллиона фоловеров, и имеет собственную линейку одежды. Не забывает красотка и о своих фанатах, радуя их откровенными снимками.

Фрадеграда – первая любовь Боатенга с тех пор, как он расстался с бывшей женой Мелиссой Сатта в декабре прошлого года.

34-летний Боатенг ранее также защищал цвета Тоттенхэма, Милана, Шальке, Барселоны и других клубов.

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