Самая сексуальная баскетболистка отказалась ехать на Олимпиаду в Токио из-за паники

Центровая сборной Австралии по баскетболу Лиз Кэмбидж пропустит Игры-2020, спортсменка призналась, что у нее приступы паники, она не спит и не ест

Лиз Кэмбидж пропустит Игры / Фото: Instagram

Звезда австралийского баскетбола, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, Лиз Кэмбидж отказалась ехать на Игры в Токио. Свое решение 29-летняя баскетболистка объяснила тем, что находится не в лучшем психологическом состоянии.

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"Все мои знакомые знают, что одно из моих самых больших желаний – выиграть "золото" Олимпиады в составе сборной. Каждый участник Игр должен быть на пике своего психологического и физического состояния. В настоящий момент я очень далека от того состояния, в котором мне бы хотелось находиться. Не секрет, что в прошлом я испытывала проблемы с психическим здоровьем.

Кроме того, я обеспокоена изоляцией в "пузыре" – ни семьи, ни друзей, ни фанатов, никакой системы коммуникации вне команды. Это на самом деле нагоняет на меня страх. В течение последнего месяца у меня наблюдались приступы паники, я не спала и не ела. Я знаю себя. Не могу быть той Лиз, которую все заслуживают увидеть в составе сборной Австралии. По крайней мере, в данный момент. У меня разбивается сердце, когда заявляю, что отказываюсь выступать на Олимпиаде, но думаю, это лучшее решения для сборной и для меня. Желаю команде удачи в Токио. Надеюсь, Австралия станет лучшей и завоюет золотые медали", – написала Кэмбидж в Instagram.

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Лиз известна не только своей игрой. У спортсменки более 700 тысяч подписчиков в соцсетях. Она выкладывает там множество фотографий и сообщений сексуального характера.