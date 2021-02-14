Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Сексапильная блондинка получила от тренера "Динамо" сюрприз с футбольным оттенком

14 февраля, 17:38

Олег Люлька Олег Люлька

Мария Гусева похвасталась огромным букетом динамовского цвета

Жена одного из тренеров киевского "Динамо" Олега Гусева Мария показала сказочной красоты подарок, который получила от супруга по случаю Дня святого Валентина. Любимчик болельщиков столичного клуба преподнес своей возлюбленной огромнейший букет из роз василькового цвета! Как известно, синий и белый – это цвета "Динамо".

Реклама

Читайте также: День святого Валентина-2021: чем удивить свою половинку

"Моя необычная валентинка", – подписала у себя в Instagram Мария Гусева фото с букетом-гигантом.

"Красоте – красоту!" – комментируют букет для Марии Гусевой ее фолловеры.

Читайте также: Сердечки, поцелуи и стихи: как украинские спортсмены поздравляли любимых с Днем Валентина

Реклама

Ранее Мария поведала, как познакомилась с Олегом Гусевым.

"Те, кто со мной давно, знают, что я работала моделью и жила в Азии определенное время. В один из отпусков, когда я только вернулась из Токио (кстати, накануне тех ужасных событий с землетрясением в Японии в 2011), подруги пригласили меня увидеться с ними и пойти в клуб. Моя компания и компания мужа оказались знакомы".

"Вначале со мной стал знакомиться совсем другой футболист, а вот мне сразу приглянулся только Олег. Он взял все в свои руки и сказал, что хочет, чтобы я стала его женой и у меня есть три дня подумать".

"Я совсем не интересовалась футболом на тот момент, даже не знала, кто он и что он. Не понимала, как в его возрасте можно заниматься такими несерьезными вещами. Еще и до дома подвез на такси. Ну, все, думаю, надо ему помочь серьезно взглянуть на жизнь", – рассказывала о тех событиях очаровательная блондинка.

Смотрите больше фото Марии Гусевой

Реклама

Реклама

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев Олег Гусев WAGs Мария Гусева

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
"У меня все жиденькое и малогабаритное": Влада Седан о том, почему ее не будет в PlayboyФутбол
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных "людоедов" в мире спортаДругие
Плащ на голом теле: жена футболиста Марьяна Шведа – тоже в ударе!
Плащ на голом теле: жена футболиста Марьяна Шведа – тоже в ударе!Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять