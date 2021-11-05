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С днем рождения, легенда! Динамо поздравило Короля футбола

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 ноября, 20:17
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5 ноября исполнилось 69 лет прославленному форварду киевского Динамо Олегу Блохину
Легендарному форварду киевского Динамо Олегу Блохину 69 лет
Легендарному форварду киевского Динамо Олегу Блохину 69 лет / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В честь дня рождения своего легендарного футболиста киевский клуб подготовил красочный плакат на котором запечатлены самые яркие моменты карьеры Блохина.

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Олег Блохин выступал за киевлян в течение 18 сезонов – с 1969 до 1987 гг.

За этот период он семь раз стал чемпионом СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986), пять раз выиграл Кубок страны (1974, 1978, 1982, 1985, 1987), трижды стал обладателем Кубка сезона (1981, 1986, 1987).

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На международной арене вместе с Динамо дважды выиграл Кубок обладателей Кубков (1975, 1986), один раз – Суперкубок Европы (1975 г.).

Всего за Динамо во всех турнирах провел 585 матчей, забил 280 мячей, что является рекордным показателем, к которому до сих пор никому не удалось приблизиться.

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В составе сборной СССР провел 112 матчей (рекордное количество), забил 42 мяча (лучший бомбардир в истории сборной). Участник чемпионатов мира 1982, 1986, бронзовый призер Олимпийских игр 1972, 1976 гг.

Пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР, в том числе четыре раза подряд (1972, 1973, 1974, 1975 гг.) – это достижение так никому в Советском Союзе и не удалось превзойти. Имея в своем активе 30 мячей, является лучшим бомбардиром в истории розыгрыша Кубка СССР.

Первый украинец, которому удалось выиграть Золотой мяч – награду лучшему футболисту Европы от издания France Football. После Блохина почетный приз выигрывали еще двое его соотечественников – Игорь Беланов (1986) и Андрей Шевченко (2004).

Лауреат награды Golden Foot (2009 г.) – ежегодной международной награды, которую вручают футболистам за высокие спортивные успехи, достигнутые в команде и лично (в номинации "Легенды футбола").

Лучший футболист Украины за период 1954 – 2003 гг. (юбилейный приз к 50-летию УЕФА).

Олег Блохин
Олег Блохин / Фото: Getty Images

Песня 1989 года "Виват, король!", в исполнении Тамары Гварцетели, была написана в честь завершения футбольной карьеры Олега Блохина.

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