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З днем народження, легендо! Динамо привітало Короля футболу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
5 листопада, 20:17
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5 листопада виповнилося 69 років уславленому форварду київського Динамо Олегу Блохіну
Легендарному форварду київського Динамо Олегу Блохіну 69 років
Легендарному форварду київського Динамо Олегу Блохіну 69 років / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

На честь дня народження свого легендарного футболіста київський клуб підготував барвистий плакат, на якому відображені найяскравіші моменти кар'єри Блохіна.

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Олег Блохін виступав за киян протягом 18 сезонів – з 1969 до 1987 рр.

За цей період він сім разів став чемпіоном СРСР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986), п'ять разів виграв Кубок країни (1974, 1978, 1982, 1985, 1987), тричі став володарем Кубка сезону (1981, 1986, 1987).

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На міжнародній арені разом із Динамо двічі виграв Кубок володарів Кубків (1975, 1986), один раз – Суперкубок Європи (1975 р.).

Усього за Динамо у всіх турнірах провів 585 матчів, забив 280 м'ячів, що є рекордним показником, до якого досі нікому не вдалося наблизитися.

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У складі збірної СРСР провів 112 матчів (рекордна кількість), забив 42 м'ячі (найкращий бомбардир в історії збірної). Учасник чемпіонатів світу 1982, 1986, бронзовий призер Олімпійських ігор 1972, 1976.

П'ять разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату СРСР, зокрема чотири рази поспіль (1972, 1973, 1974, 1975 рр.) – це досягнення так нікому у Радянському Союзі і вдалося перевершити. Маючи у своєму доробку 30 м'ячів, є найкращим бомбардиром в історії розіграшу Кубка СРСР.

Перший українець, якому вдалося виграти Золотий м'яч – нагороду найкращому футболісту Європи від видання France Football. Після Блохіна почесний приз вигравали ще двоє його співвітчизників – Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

Лауреат нагороди Golden Foot (2009 р.) – щорічна міжнародна нагорода, яку вручають футболістам за високі спортивні успіхи, досягнуті в команді та особисто (в номінації "Легенди футболу").

Найкращий футболіст України за період 1954 – 2003 рр. (ювілейний приз до 50-річчя УЄФА).

Олег Блохін
Олег Блохін / Фото: Getty Images

Пісня 1989 року "Віват, король!", у виконанні Тамари Гварцетелі, була написана на честь завершення футбольної кар'єри Олега Блохіна.

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