Россию – в аут: ФИФА готовит новый сюрприз для российских захватчиков

Футбольные организации просят ФИФА предоставить возможность легального расторжения контрактов для легионеров чемпионата России

Украинские легионеры смогут покинуть российский чемпионат / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Мировое сообщество наращивает санкции против российских преступников.

Организация FIFPro, объединяющая представителей и профсоюзы профессиональных футболистов, обратилась к ФИФА с просьбой разрешить легальное расторжение контрактов иностранным футболистам выступающим в чемпионате России, сообщает ESPN.

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FIFPro настаивает, чтобы иностранные футболисты могли в одностороннем порядке разорвать контракт с российским клубом, не выплачивая компенсации.

Сейчас в России играют более 200 легионеров. Есть среди них и украинцы: Ярослав Ракицкий (Зенит), Иван Ордец (Динамо Москва), Марк Мампасси (Локомотов), Артем Полярус (Ахмат), Дмитрий Иванисеня (Крылья Советов), Денис Кулаков (Урал), Александр Каплиенко и Андрей Кравчук (оба Торпедо), а также Глеб Грачев (Хабаровск).

Уже расторгли контракты с российскими клубами голкипер Ярослав Годзюр (Урал) и защитник Дмитрий Литвин (Хабаровск).

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А вчера мы сообщали, что защитник московского Динамо Иван Ордец и тренер этой команды Андрей Воронин выехали из России.

Иван Ордец и Андрей Воронин выехали из России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Напомним, ФИФА и УЕФА уже наказали сборную России за участие ее государства в агрессии на территории Украины. Все российские команды отстранены от участия во всех футбольных турнирах.

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Футболисты сборной России – в ауте / Фото: Reuters

Кроме того, Европейский футбольный союз разорвал контракт с Газпромом.