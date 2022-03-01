Россию – в аут: ФИФА готовит новый сюрприз для российских захватчиков

Мировое сообщество наращивает санкции против российских преступников.
Организация FIFPro, объединяющая представителей и профсоюзы профессиональных футболистов, обратилась к ФИФА с просьбой разрешить легальное расторжение контрактов иностранным футболистам выступающим в чемпионате России, сообщает ESPN.
FIFPro настаивает, чтобы иностранные футболисты могли в одностороннем порядке разорвать контракт с российским клубом, не выплачивая компенсации.
Далее по теме
Сейчас в России играют более 200 легионеров. Есть среди них и украинцы: Ярослав Ракицкий (Зенит), Иван Ордец (Динамо Москва), Марк Мампасси (Локомотов), Артем Полярус (Ахмат), Дмитрий Иванисеня (Крылья Советов), Денис Кулаков (Урал), Александр Каплиенко и Андрей Кравчук (оба Торпедо), а также Глеб Грачев (Хабаровск).
Уже расторгли контракты с российскими клубами голкипер Ярослав Годзюр (Урал) и защитник Дмитрий Литвин (Хабаровск).
А вчера мы сообщали, что защитник московского Динамо Иван Ордец и тренер этой команды Андрей Воронин выехали из России.
Напомним, ФИФА и УЕФА уже наказали сборную России за участие ее государства в агрессии на территории Украины. Все российские команды отстранены от участия во всех футбольных турнирах.
Кроме того, Европейский футбольный союз разорвал контракт с Газпромом.