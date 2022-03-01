Росію – в аут: ФІФА готує новий сюрприз для російських загарбників

Футбольні організації прохають ФІФА надати можливість легального розірвання контрактів для легіонерів чемпіонату Росії

Українські легіонери зможуть залишити російський чемпіонат / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Світова спільнота нарощує санкції проти російських злочинців.

Організація FIFPro, яка об'єднує представників та профспілки професійних футболістів, звернулася до ФІФА з проханням дозволити легальне розірвання контрактів іноземним футболістам, що виступають у чемпіонаті Росії, повідомляє ESPN .

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FIFPro наполягає, щоб іноземні футболісти могли в односторонньому порядку розірвати контракт із російським клубом, не сплачуючи компенсації.

Зараз у Росії грають більше 200 легіонерів. Є серед них і українці: Ярослав Ракіцький (Зеніт), Іван Ордець (Динамо Москва), Марк Мампассі (Локомотов), Артем Полярус (Ахмат), Дмитро Іванісеня (Крила Рад), Денис Кулаков (Урал), Олександр Каплієнко та Андрій Кравчук ( обидва Торпедо), а також Гліб Грачов (Хабаровськ).

Вже розірвали контракти із російськими клубами голкіпер Ярослав Годзюр (Урал) та захисник Дмитро Литвин (Хабаровськ).

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А вчора ми повідомляли, що захисник московського "Динамо" Іван Ордець та тренер цієї команди Андрій Воронін виїхали з Росії.

Іван Ордець та Андрій Воронін виїхали з Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА вже покарали збірну Росії за участь її держави у агресії на території України. Усі російські команди усунуті від участі у всіх футбольних турнірах.

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Футболісти збірної Росії – в ауті / Фото: Reuters

Крім того, Європейський футбольний союз розірвав контракт із Газпромом.