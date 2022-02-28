УЕФА разорвал контракт с Газпромом

Сегодня УЕФА принял решение о прекращении сотрудничества с "Газпромом" во всех турнирах.
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Европейского футбольного союза.
Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов УЕФА, соревнования национальных сборных УЕФА и Евро-2024.
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По оценкам экспертов, соглашение с "Газпромом" ежегодно приносило УЕФА 40 млн евро.
Ранее мы писали, что ФИФА и УЕФА решили отстранить российские команды от участия во всех футбольных турнирах.
Это значит, что сборная России точно не сыграет в мартовских матчах плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре и, собственно, пропустит само мировое первенство.
А московский Спартак выброшен из 1/8 финала Лиги Европы, где должен был встретиться с Лейпцигом.