Подальше от нелюдей! Воронин и Ордец покинули Россию

Украинские спортсмены покидают рашистское государство после начала кровавой войны путинским режимом

Иван Ордец и Андрей Воронин выехали из России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По сообщениям российских СМИ, ассистент главного тренера московского Динамо Андрей Воронин и защитник этого клуба Иван Ордец покинули страну-агрессор.

Воронин также забрал старшего сына, который занимался в академии Динамо, и отбыл в Германию, где проживает его семья.

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Напомним, в октябре 2020 года Воронин вошел в тренерский штаб московского Динамо.

Андрей Воронин / Фото: fcdynamo.ru

А Иван Ордец стал игроком российского клуба в 2019 году. Это все произошло после оккупации Россией Крыма и части Донбасса в 2014 году. И только после начала открытой агрессии против Украины на Воронина и Ордеца снизошло прозрение.

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Иван Ордец/Фото "Динамо" Москва

Ранее мы сообщали, что Андрей Воронин проклял российских варваров после бомбардировок мирных украинских городов.