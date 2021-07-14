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Россияне поставили лидером рейтинга доверия любителя мастурбировать на камеру

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июля, 19:34
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В России составили рейтинг спортсменов, кому больше всего доверяют. Первое место занял нападающий футбольной сборной Артем Дзюба
Россия доверяют Артему Дзюбе больше всего
Россия доверяют Артему Дзюбе больше всего / Фото: REUTERS

В России обновили рейтинг из числа спортсменов, которым россияне доверяют больше всего. На первое место вернулся нападающий сборной России и Зенита Артем Дзюба, упавший на восьмую строчку по итогам весеннего опроса.

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В рейтинге инфлюенсеров Дзюба обошел Хабиба Нурмагомедова и Костю Дзю. В тройку лидеров также попали Ляйсан Утяшева и Александр Овечкин, пишет romir.ru.

Странно видеть Дзюбу так высоко в рейтинге, ведь футболист постоянно попадает под критику. После провального для России Евро-2020 статую Дзюбы сломали в Подмосковье.

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А еще ранее его лишили капитанской повязки в сборной за скандальное видео, на котором Дзюба мастурбировал на камеру. Впрочем, опрос показывает, что таким персонажам россияне доверяют больше всего.

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