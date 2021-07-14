Росіяни поставили лідером рейтингу довіри любителя мастурбувати на камеру

У Росії склали рейтинг спортсменів, кому найбільше довіряють. Перше місце зайняв нападаючий футбольної збірної Артем Дзюба

Росіяни довіряють Артему Дзюбі більше всього / Фото: REUTERS

У Росії обновили рейтинг з числа спортсменів, яким росіяни довіряють найбільше. На перше місце повернувся нападник збірної Росії і Зеніту Артем Дзюба, який впав на восьму сходинку за підсумками весняного опитування.

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У рейтингу інфлюенсерів Дзюба обійшов Хабіба Нурмагомедова і Костю Дзю. У трійку лідерів також потрапили Ляйсан Утяшева і Олександр Овечкін, пише romir.ru.

Дивно бачити Дзюбу так високо в рейтингу, адже футболіст постійно потрапляє під критику. Після провального для Росії Євро-2020 статую Дзюби зламали в Підмосков'ї.

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А ще раніше його позбавили капітанської пов'язки в збірній за скандальне відео, на якому Дзюба мастурбував на камеру. Втім, опитування показує, що таким персонажам росіяни довіряють найбільше.