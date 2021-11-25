Рома – Заря: стартовые составы команд на матч Лиги конференций

Тренерские штабы Ромы и Зари определились с составами на сегодняшний матч пятого тура группового этапа Лиги конференций

Заря Луганск / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Поединок пройдет в Риме на стадионе "Олимпико" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Рома – Заря есть на нашем сайте.

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Рома: Руй Патрисиу – Карсдорп, Смоллинг, Абрахам, Карлес Перес, Верету, Дзаньоло, Манчини, Кумбула, Мхитарян, Эль-Шаарави

Запасные: Фузато, Рожер Ибаньес, Л. Пеллегрини, Шомуродов, Рейнолдс, Майораль, Диавара, Бове, Дарбо, Миссори, Залевски, Трипи

Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жунинью, Цвек, Булеца, Кабаев, Громов, Шахаб, Аллахьяр

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Запасные: Сапутин, Жилкин, Снурницын, Кристиан, Назарина, Алефиренко, Хомченовский, Гладкий, Фримпонг

Заря – единственный клуб Украины, сохраняющий шансы попасть в евровесну. Ранее Динамо и Шахтер, проиграв Баварии и Интеру, лишились надежд выйти в весеннюю часть еврокубков из группового раунда Лиги чемпионов.

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Чтобы гарантированно пробиться в евровесну, Заре необходимо чудо – сегодняшняя победа в Риме над Ромой и выигрыш 9 декабря домашнего поединка с действующим лидером группы – норвежским Буде-Глимт.

После четырех сыгранных матчей Заря занимает третью строчку в группе С и отстает от команды Моуринью на одно очко.