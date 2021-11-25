7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
25 листопада 22:00
Рома --
Зоря --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
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Олександрія --
Минай --
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Рома – Зоря: стартові склади команд на матч Ліги конференцій

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 листопада, 20:55
В закладинки
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Тренерські штаби Роми та Зорі визначилися зі складами на сьогоднішній матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій
Зоря Луганськ
Зоря Луганськ / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Поєдинок пройде в Римі на стадіоні "Олімпіко" і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн Рома – Зоря є на нашому сайті.

Читайте також: Рома – Зоря: у скільки і де дивитись матч Ліги конференцій

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Рома: Руй Патрісіу – Карсдорп, Смоллінг, Абрахам, Карлес Перес, Верету, Дзаньоло, Манчіні, Кумбула, Мхітарян, Ель-Шаараві

Запасні: Фузато, Рожер Ібаньєс, Л. Пеллегріні, Шомуродов, Рейнолдс, Майораль, Діавара, Бове, Дарбо, Міссорі, Залевські, Тріпі

Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью, Цвек, Булеца, Кабаєв, Громов, Шахаб, Аллах'яр

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Запасні: Сапутін, Жилкін, Снурніцин, Крістіан, Назарина, Алефіренко, Хомченовський, Гладкий, Фрімпонг

Зоря – єдиний клуб України, який зберігає шанси потрапити до євровесни. Раніше Динамо та Шахтар, програвши Баварії та Інтеру, втратили надію вийти у весняну частину єврокубків із групового раунду Ліги чемпіонів.

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Щоб гарантовано пробитися в євровесну, Зорі необхідне диво – сьогоднішня перемога в Римі над Ромою та виграш 9 грудня домашнього поєдинку з лідером групи – норвезьким Буде-Глімт.

Після чотирьох зіграних матчів Зоря займає третій рядок у групі С та відстає від команди Моурінью на одне очко.

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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
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