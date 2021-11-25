Рома – Зоря: стартові склади команд на матч Ліги конференцій

Тренерські штаби Роми та Зорі визначилися зі складами на сьогоднішній матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій

Зоря Луганськ / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Поєдинок пройде в Римі на стадіоні "Олімпіко" і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн Рома – Зоря є на нашому сайті.

Читайте також: Рома – Зоря: у скільки і де дивитись матч Ліги конференцій

Реклама

Рома: Руй Патрісіу – Карсдорп, Смоллінг, Абрахам, Карлес Перес, Верету, Дзаньоло, Манчіні, Кумбула, Мхітарян, Ель-Шаараві

Запасні: Фузато, Рожер Ібаньєс, Л. Пеллегріні, Шомуродов, Рейнолдс, Майораль, Діавара, Бове, Дарбо, Міссорі, Залевські, Тріпі

Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью, Цвек, Булеца, Кабаєв, Громов, Шахаб, Аллах'яр

Реклама

Запасні: Сапутін, Жилкін, Снурніцин, Крістіан, Назарина, Алефіренко, Хомченовський, Гладкий, Фрімпонг

Зоря – єдиний клуб України, який зберігає шанси потрапити до євровесни. Раніше Динамо та Шахтар, програвши Баварії та Інтеру, втратили надію вийти у весняну частину єврокубків із групового раунду Ліги чемпіонів.

Реклама

Щоб гарантовано пробитися в євровесну, Зорі необхідне диво – сьогоднішня перемога в Римі над Ромою та виграш 9 грудня домашнього поєдинку з лідером групи – норвезьким Буде-Глімт.

Після чотирьох зіграних матчів Зоря займає третій рядок у групі С та відстає від команди Моурінью на одне очко.