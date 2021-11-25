7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
25 ноября 22:00
Рома --
Заря --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Рома

22:00

Заря

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Рома – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 ноября, 11:47
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Решающий поединок Зари! Следите в онлайн-режиме за четверговым противостоянием команд Жозе Моуринью и Виктора Скрипника в Риме

В четверг, 25 ноября, в пятом туре группового раунда Лиги конференций луганская Заря играет на выезде с Ромой. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция поединка.

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Заря – единственный клуб Украины, сохраняющий шансы попасть в евровесну. Ранее Динамо и Шахтер, проиграв Баварии и Интеру, лишились надежд выйти в весеннюю часть еврокубков из группового раунда Лиги чемпионов.

Чтобы гарантированно пробиться в евровесну, Заре необходимо чудо – сегодняшняя победа в Риме над Ромой и выигрыш 9 декабря домашнего поединка с действующим лидером группы – норвежским Буде-Глимт.

Хотя если сегодня Буде-Глимт на своем поле не выиграет у софийского ЦСКА, то Заря может сохранить шансы на евровесну, даже проиграв Роме. Тогда луганчанам нужно будет в последнем туре обыграть норвежцев с сухим счетом 2:0 или, пропустив, с разницей в три мяча.

Заря и трофей Лиги конференций
Заря и трофей Лиги конференций / Фото: Getty Images

Напомним, в конце сентября Заря проиграла Роме в Запорожье 0:3.

ФОРМАТ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ

  • Это – дебютный розыгрыш третьего по рангу, но отнюдь не слабого по составу участников, еврокубка УЕФА.
  • Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.
  • Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОМА – ЗАРЯ

Большим фаворитом матча аналитики называют Рому. На ее победу установлен коэффициент 1.16, на ничью – 8.60, на победу Зари – 16.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

  • выигрыш Ромы – 83%
  • ничья – 11%
  • выигрыш Зари – 6%
  • наиболее вероятный счет – 3:0

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Рома – Заря в четверг, 25 ноября, начиная с 22:00, покажут Мегого и Матч! Футбол 3.

Отметим, что перед вылетом в Рим Заря проиграла в УПЛ Львову на его поле 1:2.

Рома же перед игрой с Зарей испортила Андрею Шевченко тренерский дебют в Серии А, одолев Дженоа 2:0.

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
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