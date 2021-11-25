Рома – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

В четверг, 25 ноября, в пятом туре группового раунда Лиги конференций луганская Заря играет на выезде с Ромой. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция поединка.
Заря – единственный клуб Украины, сохраняющий шансы попасть в евровесну. Ранее Динамо и Шахтер, проиграв Баварии и Интеру, лишились надежд выйти в весеннюю часть еврокубков из группового раунда Лиги чемпионов.
Чтобы гарантированно пробиться в евровесну, Заре необходимо чудо – сегодняшняя победа в Риме над Ромой и выигрыш 9 декабря домашнего поединка с действующим лидером группы – норвежским Буде-Глимт.
Хотя если сегодня Буде-Глимт на своем поле не выиграет у софийского ЦСКА, то Заря может сохранить шансы на евровесну, даже проиграв Роме. Тогда луганчанам нужно будет в последнем туре обыграть норвежцев с сухим счетом 2:0 или, пропустив, с разницей в три мяча.
Напомним, в конце сентября Заря проиграла Роме в Запорожье 0:3.
ФОРМАТ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ
- Это – дебютный розыгрыш третьего по рангу, но отнюдь не слабого по составу участников, еврокубка УЕФА.
- Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.
- Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОМА – ЗАРЯ
Большим фаворитом матча аналитики называют Рому. На ее победу установлен коэффициент 1.16, на ничью – 8.60, на победу Зари – 16.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:
- выигрыш Ромы – 83%
- ничья – 11%
- выигрыш Зари – 6%
- наиболее вероятный счет – 3:0
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч Рома – Заря в четверг, 25 ноября, начиная с 22:00, покажут Мегого и Матч! Футбол 3.
Отметим, что перед вылетом в Рим Заря проиграла в УПЛ Львову на его поле 1:2.
Рома же перед игрой с Зарей испортила Андрею Шевченко тренерский дебют в Серии А, одолев Дженоа 2:0.