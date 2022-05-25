Решение тренера. Петраков отказался от спаррингов перед матчем с шотландцами

Сборная Украины в рамках подготовки к июньским матчам сыграет двустороннюю игру, вместо контрольных поединков

Александр Петраков отказался от спаррингов / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Национальная команда Украины под руководством Александра Петракова завершает подготовку к июньским матчам плей-офф ЧМ-2022 и Лиги наций.

26 мая сборная Украины по футболу планировала провести товарищеский поединок с командой ДР Конго. Однако встречу отменили в самый последний момент.

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В интервью пресс-службе УАФ Александр Петраков рассказал о ближайших планах подготовки команды, а также о предложениях, которые имели "сине-желтые" вместо игры с ДР Конго.

"К сожалению, контрольной игры не будет. Не удалось найти оппонента, который подошел бы нам для подготовки и был готов сыграть в нужные нам даты – 22-23 или 26 мая. Уже фактически договорились о товарищеском матче 26 мая с Демократической Республикой Конго, однако африканцы отказались в последний момент по только им известным причинам. Была возможность сыграть с двумя клубами Сегунды, но я считаю, что спарринг с этими командами, при всем уважении к ним, не дал бы нам пользы, да и ехать сейчас в жаркую Испанию, когда играть нужно на туманном Альбионе, плюс переезд туда-сюда – это все изнуряет… Было предложение от сборной Литвы сыграть матч у них, однако на искусственном поле, что нам могло помешать. Мальта готова была сыграть, но 27-28 мая, а это слишком поздно для нас, учитывая востановление перед поединком в Шотландии.

Возник еще вариант с Венесуэлой, но я уже к тому времени принял решение, что лучше будет провести двустороннюю игру, в которой почти все наши исполнители получат по 90 минут нагрузки, чего невозможно добиться в каком-либо контрольном матче. То есть варианты были, но по тем или иным причинам они нам не подошли. Это мое решение как главного тренера. Разделим сборную на два состава, сыграем в тренировочном центре Футбольного союза Словении, где мы готовимся более трех недель, на уже хорошо знакомом нам поле, без лишних переездов и изменения климата. В нынешней ситуации это единственный приемлемый вариант", – рассказал Петраков официальному сайту УАФ.

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Напомним, в рамках тренировочного сбора национальная команда Украины провела три спарринга. Подопечные Петракова обыграли менхенгладбахскую Боруссию (2:1), итальянскую Эмполи (3:1) и сыграли вничью с хорватской Риекой (1:1).

Сборная Украины / Фото: УАФ

30 мая сборная Украины отправится в Глазго, где 1 июня сыграет отборочный матч ЧМ-2022 против Шотландии. В случае успеха 5 июня сборную Украины ожидает битва с Уэльсом за право поехать на мундиаль, который состоится с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.