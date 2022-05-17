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У шотландцев дрожат колени. Украинцы вынесли клуб Серии А

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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17 мая, 23:25
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Подопечные Александра Петракова без особого труда разобралась с середняком чемпионата Италии
Сборная Украины обыграла Эмполи 3:1
Сборная Украины обыграла Эмполи 3:1 / Фото: УАФ

Национальная команда Украины сегодня сыграла второй поединок с начала полномасштабной войны против России. Соперником команды Петракова по спаррингу стала итальянская Эмполи.

Мы вели подробный текстовый онлайн матча Украина – Эмполи на нашем сайте.

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"Сине-желтые" с начала мая ведут подготовку к поединку отбора ЧМ-2022 против Шотландии, который перенесен на 1 июня. В матче против середняка Серии А Александр Петраков мог рассчитывать не только на игроков из УПЛ, но и легионеров.

Перед началом поединка Гимн Украины на стадионе "Карло Кастеллани" исполнила заслуженная артистка Украины Наталка Карпа.

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Украинцы открыли счет в матче в середине первого тайма. Шикарную комбинацию с участием Пихаленка и Цыганкова завершил точным ударом Роман Яремчук.

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Под занавес первой 45-минутки отличный шанс удвоить перевес "сине-желтых" имел Виктор Цыганков. Игрок Динамо вышел на свидание с вратарем, но пробил рядом со штангой.

На 45-й минуте гол в ворота Пятова отправил Ла Мантия, который воспользовался провалом в обороне нашей сборной.

Второй тайм начался с атак подопечных Петракова и на 47-й минуте игры Караваев оказался первым на добивании после удара Яремчука.

Спустя некоторое время украинцы увеличили разрыв в счете. Пихаленок точным бильярдным ударом забил во втором спарринге подряд.

В конце поединка впечатление от матча смазала травма Попова. Выбивая мяч в борьбе с игроком соперника, он упал на газон и попросил помощи. Поле 23-летний защитник оставлял с помощью врачей сборной Украины.

Итог встречи – вторая подряд победа сборной Украины перед важным матчем с шотландцами.

Товарищеский матч.

Эмполи – Сборная Украины – 1:3

Голы: Ла Мантиа (45) – Яремчук (26), Караваев (46), Пихаленок (53)

Украина: Пятов (Бущан, 46), Забарный, Попов (Бондарь, 78), Матвиенко, Караваев, Степаненко, Шапаренко, Пихалёнок (Сидорчук, 84), Мудрик (Буяльский, 84), Цыганков (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78).

ОБЗОР МАТЧА

Следующий контрольный матч Украины пройдет 18 мая. Соперником станет хорватская Риека.

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