Слава Украине! Сборная добыла победу в первом "военном" поединке

Команда Александра Петракова смогла обыграть Боруссию Менхенгладбах благодаря дебютным голам Мудрика и Пихаленка

Михаил Мудрик отметился дебютным голом за сборную Украины / Фото: УАФ

Сборная Украины сегодня отыграла первый свой поединок с начала полномасштабной войны против России. Соперником команды Петракова по спаррингу стала Боруссия Менхенгладбах.

"Сине-желтые" с начала мая ведут подготовку к поединку отбора ЧМ-2022 против Шотландии, который перенесен на 1 июня. В дебютном товарищеском поединке в мае Александр Петраков мог рассчитывать лишь на игроков из УПЛ.

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Правда, и с этим возникли проблемы, ведь из-за проблем со здоровьем не смогли сыграть Кривцов и Цыганков. Это позволило попасть в старт Ефиму Конопле и Михаилу Мудрику.

Именно хавбека Шахтера можно назвать лучшим в составе сборной Украины. Уже в дебюте встречи Михаил отметился первым голом в сборной, опередив вратаря и защитника соперника и выскочив на пустые ворота после заброса из глубины.

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Также Михаил неоднократно помогал партнерам по команде создавать моменты, но футболисты не реализовывали шансы. А вот Боруссия быстро воспользовалась возможностью сравнять счет.

Полузащитник Носс воспользовался обрезкой от Конопли и с близкого расстояния расстрелял ворота Бущана. Команды успокоили игру, однако под занавес матча наша сборная все же вырвала победу.

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Появившийся на поле Пихаленок отважился на дальний удар после неразберихи возле штрафной Боруссии. Кипер немцев не был готов к удару и пропустил. Отыграться немцы уже не смогли.

Сборная выиграла первый поединок во время полномасштабной войны и продолжает подготовку к битве с Шотландией 1 июня. Следующий контрольный матч Украины пройдет 17 мая. Соперником станет итальянский Эмполи.