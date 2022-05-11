11 мая 21:30
Лидс 0
Челси 3
11 мая 21:45
Боруссия М 1
Украина 2
11 мая 22:00
Ювентус --
Интер --
11 мая 22:15
Вулверхэмптон --
Манчестер Сити --
12 мая 21:45
Тоттенхэм --
Арсенал --
13 мая 19:00
Флора --
Динамо --
14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Боруссия М – Украина: онлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Слава Украине! Сборная добыла победу в первом "военном" поединке

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 мая, 23:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Команда Александра Петракова смогла обыграть Боруссию Менхенгладбах благодаря дебютным голам Мудрика и Пихаленка
Михаил Мудрик отметился дебютным голом за сборную Украины
Михаил Мудрик отметился дебютным голом за сборную Украины / Фото: УАФ

Сборная Украины сегодня отыграла первый свой поединок с начала полномасштабной войны против России. Соперником команды Петракова по спаррингу стала Боруссия Менхенгладбах.

"Сине-желтые" с начала мая ведут подготовку к поединку отбора ЧМ-2022 против Шотландии, который перенесен на 1 июня. В дебютном товарищеском поединке в мае Александр Петраков мог рассчитывать лишь на игроков из УПЛ.

Реклама

Image

Правда, и с этим возникли проблемы, ведь из-за проблем со здоровьем не смогли сыграть Кривцов и Цыганков. Это позволило попасть в старт Ефиму Конопле и Михаилу Мудрику.

Именно хавбека Шахтера можно назвать лучшим в составе сборной Украины. Уже в дебюте встречи Михаил отметился первым голом в сборной, опередив вратаря и защитника соперника и выскочив на пустые ворота после заброса из глубины.

Реклама

Также Михаил неоднократно помогал партнерам по команде создавать моменты, но футболисты не реализовывали шансы. А вот Боруссия быстро воспользовалась возможностью сравнять счет.

Полузащитник Носс воспользовался обрезкой от Конопли и с близкого расстояния расстрелял ворота Бущана. Команды успокоили игру, однако под занавес матча наша сборная все же вырвала победу.

Реклама

Появившийся на поле Пихаленок отважился на дальний удар после неразберихи возле штрафной Боруссии. Кипер немцев не был готов к удару и пропустил. Отыграться немцы уже не смогли.

Сборная выиграла первый поединок во время полномасштабной войны и продолжает подготовку к битве с Шотландией 1 июня. Следующий контрольный матч Украины пройдет 17 мая. Соперником станет итальянский Эмполи.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:55
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Опрос
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Опрос
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
86
2
Ливерпуль Ливерпуль
83
3
Челси Челси
67
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
69
3
Севилья Севилья
65
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
76
2
Боруссия Д Боруссия Д
66
3
Байер Байер
61
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
80
2
Интер Интер
78
3
Наполи Наполи
73
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
80
2
Марсель Марсель
68
3
Монако Монако
65

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять