Рішення тренера. Петраков відмовився від спарингів перед матчем з шотландцями

Збірна України в рамках підготовки до червневих матчів зіграє двосторонню гру замість контрольних поєдинків

Олександр Петраков відмовився від спарингів / Фото: Колаж: Сьогодні

Національна команда України під керівництвом Олександра Петракова завершує підготовку до червневих матчів плей-оф ЧС-2022 та Ліги націй.

26 травня збірна України з футболу планувала провести товариський поєдинок із командою ДР Конго. Проте зустріч скасували в останній момент.

Реклама

В інтерв'ю прес-службі УАФ Олександр Петраков розповів про найближчі плани підготовки команди, а також про пропозиції, які мали "синьо-жовті" замість гри з ДР Конго.

"На жаль, контрольної гри не буде. Не вдалося знайти опонента, який би підійшов нам для підготовки й був готовий зіграти в потрібні нам дати — 22—23-го або 26 травня. Уже фактично домовилися про товариський матч 26 травня із Демократичною Республікою Конго, однак африканці відмовилися останньої миті з лише їм відомих причин. Була можливість зіграти з двома клубами Сегунди, але я вважаю, що спаринг із цими командами, при всій повазі до них, не дав би нам користі, та й їхати тепер у спекотну Іспанію, коли грати треба на туманному Альбіоні, плюс переїзд туди-сюди — це все виснажує… Була пропозиція від збірної Литви зіграти матч у них, однак на штучному полі, що нам могло зашкодити. Мальта готова була зіграти, але 27—28 травня, а це надто пізно для нас, зважаючи на відновлення перед поєдинком у Шотландії.

Виник ще варіант із Венесуелою, але я вже на той час прийняв рішення, що краще буде провести двосторонню гру, в якій майже всі наші виконавці отримають по 90 хвилин навантаження, чого неможливо досягти в будь-якому контрольному матчі. Тобто варіанти були, але з тих чи інших причин вони нам не підійшли. Це моє рішення як головного тренера. Поділимо збірну на два склади, зіграємо в тренувальному центрі Футбольного союзу Словенії, де ми готуємося понад три тижні, на вже добре знайомому нам полі, без зайвих переїздів та зміни клімату. У нинішній ситуації це єдиний прийнятний варіант", – розповів Петраков офіційному сайту УАФ.

Реклама

Нагадаємо, в рамках тренувального збору національна команда України провела три спаринги. Підопічні Петракова обіграли менхенгладбахську Борусію (2:1), італійську Емполі (3:1) і зіграли внічию з хорватською Рієкою (1:1).

Збірна України

30 травня збірна України вирушить до Глазго, де 1 червня зіграє відбірковий матч ЧС-2022 проти Шотландії. У разі успіху 5 червня на збірну України чекає битва з Уельсом за право поїхати на мундіаль, який відбудеться з 21 листопада по 18 грудня в Катарі.