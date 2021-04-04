Проклятие Знамени: 18-летний футболист умер во время матча, не дождавшись врачей

Ранее во вратаря этой команды попала молния, но тот чудом выжил

Во время матча молодежных команд на поле Торпедо в Москве умер футболист клуба Знамя Труда Никита Сидоров. Ему было 18 лет.

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"Футболисту молодежной команды Знамя Труда стало плохо. Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков. Предварительный диагноз – аневризма сосудов головного мозга. Приносим соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении инстаграм-аккаунта Орехово-Зуевский округ

Знамя Труда впору называть проклятой командой. Напомним, летом прошлого года в ее 16-летнего вратаря Ивана Заборовского ударила молния – парень чудом выжил.

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Ранее мы писали, что в Москве на тренировке умер известный хоккеист. Игорю Хацею было 48 лет.

А на днях в России не стало главного тренера Красной Армии Александра Левицкого.

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