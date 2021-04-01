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В Англии неожиданно умер капитан футбольной команды. В клубе скрывают причину гибели

1 апреля, 20:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболисту было всего 32 года

Капитан клуба пятой лиги Англии Йовил Таун Ли Коллинз неожиданно скончался в возрасте 32 лет. Свой последний матч за клуб он провел 6 февраля против Стокпорта.

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Йовил Таун не раскрыл причину смерти Коллинза и попросил. Следующий поединок команды перенесли на более поздний срок.

"Все в футбольном клубе Йовил Таун оплакивают потерю капитана клуба Ли Коллинза. Ли, к сожалению, скончался вчера, и наши мысли и молитвы обращены к его семье и друзьям. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это тяжелое время", – говорится в заявлении клуба.

Коллинз является воспитанником Вулверхэмптона. Затем он выступал за Порт Вейл, Барнсли, Норхэмптон Таун, Мэнсфилд Таун, Форест Грин Роверс, а к Йовилу присоединился в 2019 году.

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умер футболист чемпионат Англии

Источник: Сегодня|Спорт

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