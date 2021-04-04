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Прокляття Знамені: 18-річний футболіст помер під час матчу, не дочекавшись лікарів

4 квітня, 19:25

Олег Люлька Олег Люлька

Раніше у воротаря цієї команди влучила блискавка, але той дивом вижив

Під час матчу молодіжних команд на полі Торпедо в Москві помер футболіст клубу Знамя Труда Микита Сидоров. Йому було 18 років.

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"Футболістові молодіжної команди Знамя Труда стало зле. Він помер майже миттєво, не встигнувши дочекатися допомоги медиків. Попередній діагноз – аневризма судин головного мозку. Приносимо співчуття рідним і близьким", – йдеться в повідомленні інстаграм-акаунту Орєхово-Зуєвський округ

Знамя Труда можна називати проклятою командою. Нагадаємо, влітку минулого року в її 16-річного воротаря Івана Заборовського вдарила блискавка – хлопець дивом вижив.

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Раніше ми писали, що в Москві на тренуванні помер відомий хокеїст. Ігорю Хацею було 48 років.

А днями в Росії не стало головного тренера Красної Армії Олександра Левицького.

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Росія помер футболіст Знамя Труда
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