Популярная жена украинского футболиста взорвала Сеть перлом своей дочки: видео

Лиза Третьякова поделилась курьезом из ванной, который "сделал день" тысячам пользователей соцсетей

Лиза Третьякова – самая популярная из жен футболистов украинского чемпионата, чей супруг Максим играет за "Александрию", поделилась уморительным видео с участием своей дочки – трехлетней Сабрины. Малышка принимала ванну и при этом громко напевала слово "водоем" с ошибкой в последней букве – получалось "б" вместо "м".

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""Водо*б" заслуживает быть в ленте. Кто не понял – это должен был быть "водоем", – написала у себя в Instagram фитнес-дива Лиза Третьякова, армия фолловеров которой насчитывает 208 тысяч подписчиков.

INSTAGRAM

"Малышка просто супер", "Сабрина сделала наш день", "У нас то же самое со словами – "робот" и "ребята", – делятся с Лизой Третьяковой в комментариях ее подруги. А сама она добавляет: "Видели бы вы меня, когда из ванной издался странный "водо*б".

Отметим, что Лиза Третьякова часто балует своих поклонников пикантными видео и фото. Например, недавно жена футболиста "Александрии" отшлепала свою маму и показала это всему миру.

INSTAGRAM

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Также мы писали, что на карантине Лиза Третьякова запустила эротический челлендж. Девушка, наклонившись, умудрилась подбить рулон туалетной бумаги своей поясницей и поймать его на ягодицы.

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При этом Лиза Третьякова называет себя "недомамой", признаваясь, что иногда ей просто лень учить с ребенком буквы, цифры, стишки: "Я устаю и хочу тупо полежать и ничего не делать".

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