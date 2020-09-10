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"Готова стоптать пятки до дыр?" Жена Степаненко эмоционально поздравила супругу Кривцова с 30-летием

10 сентября, 14:00

Олег Люлька Олег Люлька

Юлия Кривцова, родившая своему мужу-футболисту трех детей, празднует юбилей на велосипеде

Жена полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко Маргарита эмоционально поздравила с днем рождения свою подругу – супругу защитника "горняков" Сергея Кривцова Юлию, которой сегодня исполнилось 30 лет.

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"Юлькаааа!!! 30 лет, ну кто скажет??!!! С днем рождения!!! Моя любимая подружка, будь всегда счастлива, жизнерадостна и здорова. Люблю, люблю. Ты уже готова стоптать сегодня пятки до дыр? Я – да", – написала у себя в Instagram в адрес Юлии Кривцовой Маргарита Степаненко.

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Сама же Юлия Кривцова в день своего рождения опубликовала в Instagram фото, на котором она босой садится на велосипед. "Уверенно заезжаю в свой третий десяток. Принимайте меня в свой круг "30+", ведь в следующем году я свой возраст уже не напишу, – написала Юлия. – Спасибо, МАМА и ПАПА, что подарили мне эту жизнь!!! Люблю тебя, мамочка, хоть ты это не читаешь, но я постоянно о тебе думаю".

INSTAGRAM

Отметим, что Юлия Кривцова родила своему супругу Сергею троих детей. Первенец в семье "горняка" появился в марте 2013 года. Мальчика назвали Андреем. Спустя два года, в апреле 2015 года, семья Кривцовых пополнилась девочкой Алисой. А в марте 2018-го Кривцов стал многодетным отцом – у него родилась еще одна девочка, Есения.

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Источник: Сегодня|Спорт

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