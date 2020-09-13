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"Вау, персик!" Девушка украинского футболиста похвасталась фигурой в соблазнительном топе

13 сентября, 07:06

Олег Люлька Олег Люлька

Возлюбленная чемпиона мира Валерия Бондаря Даша Савина снова приковала к себе взгляды фолловеров

Девушка чемпиона мира среди молодежи, центрального защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина поделилась со своими фолловерами чувственной фотосессией, отметив, что эти кадры разбили ее сердце. И при этом – очаровали ее поклонников. Подписчики не скупятся на комплименты блондинке, представшей в коротких джинсовых шортах и соблазнительном топе, засыпая ее в Instagram восторженными комментариями: "Обворожительна!", "Красавица", "Вау, персик!".

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Напомним, Дарья Савина долгое время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Однако в начале лета стало известно, что Супряга и Савина расстались. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – отметила модель-журналистка.

Позже девушка появилась на фотографиях в соцсетях с новым парнем. Избранником Савиной стал Валерий Бондарь – защитник "Шахтера" и партнер Супряги по молодежной, а ныне и по главной сборной Украины. При этом Бондарь посвятил Даше победу "горняков" над "Базелем" в матче Лиги Европы, который был дебютным для него в еврокубках.

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Смотрите, как забивает Валерий Бондарь

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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девушка WAGs Валерий Бондарь Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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