"Поле в Греции – просто катастрофа": в "Колосе" недовольны стадионом "Ариса"

Главный агроном арены в Ковалевке считает, что состояние газона повлияет на качество и скорость футбола

Сегодня "Колос" из Ковалевки проведет первый еврокубковый матч в своей истории. В Греции в рамках квалификации Лиги Европы украинская команда встретится с "Арисом". Поединок начнется в 21:00 по Киеву. А наш сайт проведет онлайн "Арис" – "Колос". Однако представители "Колоса" оказались расстроены состоянием поля на стадионе "Клеантис Викелидис".

Реклама

Читайте также: Команда из села в 1600 человек дебютирует в Европе: удивительная история "Колоса"

Главный агроном стадиона "Колос" Виталий Лях остался очень недоволен газоном греческой арены.

"У нас очень придирчиво относятся к каждому метру, сантиметру в плане качества поля. А тут приезжаешь – что раздевалки, что само поле... Это просто, я не знаю. Катастрофа. У нас даже во Второй лиге таких полей нет. Это будет влиять на скорость игры, передвижение мяча. Мяч будет просто дробить. Это повлияет на качество и скорость футбола", – сказал Лях в в эфире ТК "Футбол".

"Колос" в Греции / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Реклама

Ранее мы сообщали, где смотреть матч Лиги Европы "Арис" – "Колос".

Также стоит учесть, что украинские клубы редко проигрывали дебют в Европе. Они выиграли 10 стартовых матчей в еврокубках, но никто не проходил дальше двух раундов.

Смотрите, как "Колос" открыл новый стадион в Ковалевке

Все подробности в спецтеме Дебют "Колоса" в еврокубках

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама