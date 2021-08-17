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Петраков в сборной Украины: условия контракта

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
17 августа, 11:23
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Александра Петракова сегодня должны назначить преемником Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины
Александр Петраков
Александр Петраков / Фото: Getty Images

Соглашение УАФ с Александром Петраковым будет без срока действия.

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Об этом сообщает в Twitter журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

"У Петракова не будет определенного срока действия контракта – как полгода или год. Тренер станет исполняющим обязанности в сборной. Его помощником точно будет Анненков и, возможно, со старого штаба останется Шовковский", – написал Бурбас

Александр Петраков – новый тренер сборной Украины
Александр Петраков – новый тренер сборной Украины / Фото: Getty Images

Подразумевается, что Петраков, сделавший нашу молодежку чемпионом мира в 2019-м, будет возглавлять главную сборную Украины до тех пор, пока не освободится Сергей Ребров, связанный контрактом с клубом Аль-Айн из ОАЭ.

Ребров готов возглавить сборную Украины позже
Ребров готов возглавить сборную Украины позже / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

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Напомним, что 1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко, под руководством которого украинцы прошли в четвертьфинал Евро-2020.

А уже 1 сентября на выезде украинцы сыграют против Казахстана в отборе на чемпионат мира 2022 года.

Читайте также: Как Украине попасть на ЧМ-2022: схема для нового тренера сборной

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Компенсация за Реброва слишком большая: главным тренером сборной Украины станет Александр Петраков

Дорогостоящий контракт Сергея Реброва с Аль-Айном может помешать его назначению наставником национальной команды. Согласно плану Б сборную возглавит Александр Петраков

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