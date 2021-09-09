Петраков, это позавчерашний день! Агент разгромил Украину за ничью с Чехией

Украинский агент Вячеслав Заховайло, проживающий в Праге, назвал окопным футбол, который команда Александра Петракова показала в ничейном товарняке с чехами

У Петракова третья ничья кряду / Фото: Reuters, fotbal.cz

После матча с Чехией на ее поле, в котором Украина снова на последних секундах упустила победу – 1:1, тренеру "сине-желтых" Александру Петракову досталось от известного украинского агента Вячеслава Заховайло.

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"Справедливый результат на табло. Хотя чехи забили на последней минуте, но на гол они наиграли. Две штанги и суперсейв Бойко. Ну а что Украина? На мой взгляд... окопный футбол", – написал у себя в Facebook Заховайло, проживающий в Праге

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"Понимаю и оправдываю этот стиль, когда играем, например, против испанцев, французов, итальянцев. Прикрываться возможным результатом??? Три ничьи подряд! Слава Богу, что не проиграли. Уважаю Петракова как тренера и человека, но мы вернулись в позавчерашний день"

"Но наши болельщики на матче были самые лучшие, – отметил и положительный момент Заховайло. – Даже чешские футболисты и комментаторы после игры их хвалили"

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Напомним, ничейный синдром преследует сборную Украины и в отборе на ЧМ-2022, где миром завершились все пять матчей нашей команды.

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ОБЗОР МАТЧА ЧЕХИЯ – УКРАИНА 1:1