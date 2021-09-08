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Рух --
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Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
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Минай --
Колос --
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Динамо --
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18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Как Украине попасть на ЧМ-2022: все расклады

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
8 сентября, 10:22
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Нашей сборной нужно избавиться от ничейного синдрома и начать побеждать. При условии выигрыша трех оставшихся матчей, путевка в плей-офф у нас в кармане. Иначе возможны варианты
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Вчерашние поражение Финляндии от Франции 0:2 и ничья Боснии и Герцеговины с Казахстаном 2:2 вернули Украину на второе место в отборочной группе D. Как нашей команде сохранить его и попасть в плей-офф за выход на ЧМ-2022 – рассматриваем основные варианты.

Чехия – Украина. Онлайн трансляция товарищеского матча LIVE

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Турнирная таблица группы D

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ГРУППЫ D

9 октября

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Финляндия – Украина
Казахстан – Босния и Герцеговина

12 октября

Казахстан – Финляндия
Украина – Босния и Герцеговина

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13 ноября

Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан

16 ноября

Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция

Напомним, что на катарский ЧМ-2022 напрямую попадают победители групп (которым у нас на 99% будет Франция), а вот вторые команды отправятся в стыковые матчи.

ВАРИАНТ №1 ДЛЯ УКРАИНЫ

Если Украина выиграет три оставшихся матча (в гостях с финнами и два поединка с боснийцами), то стопроцентно гарантирует себе второе место в группе и пропуск в плей-офф

Почти наверняка "сине-желтым" гарантируют второе место и 7 очков в оставшихся 3 матчах – раньше нужно было брать все 9. Но тут есть нюансы.

Украина – Финляндия
Украина – Финляндия / Фото: Reuters

ВАРИАНТ №2 ДЛЯ УКРАИНЫ

Если Украина победит финнов и наберет 4 балла против Боснии и Герцеговины, то единственный вариант, при котором сборную Александра Петракова может кто-то обогнать, – это если команда Суоми выиграет в трех других матчах, в том числе против Франции.

ВАРИАНТ №3 ДЛЯ УКРАИНЫ

Если Украина дважды победит боснийцев и сыграет вничью с Финляндией, то ситуация для нашей команды чуть хуже – Суоми тогда хватит либо 7 очков (например, ничья с Францией), либо даже шести (одно поражение). Но в последнем случае финнам нужно оказаться лучше нас по разнице мячей. А пока по разнице выше Украина, сыгравшая все пять своих предыдущих встреч вничью.

  • Франция – Украина – 1:1
  • Украина – Финляндия – 1:1
  • Украина – Казахстан – 1:1
  • Казахстан – Украина – 2:2
  • Украина – Франция – 1:1

Шапаренко принимает поздравления с голом в ворота Франции
Шапаренко принимает поздравления с голом в ворота Франции / Фото: Reuters

При этом любое поражение грозит оставить Украину, четвертьфиналиста Евро-2020, за бортом стыковых матчей ЧМ-2022.

Критерии определения мест при равенстве очков в группе

  • Разница мячей во всех матчах группы
  • Забитые мячи во всех матчах группы
  • Результаты личных встреч
  • Рейтинг фэйр-плей
  • Жребий

Если займем второе место, нас ждет плей-офф за попадание на катарский "мир"-2022. В этом плей-офф за три путевки на ЧМ поспорят сразу 12 сборных. 10 – занявшие вторые места в отборочных группах. Еще две – лучшие победители групп Лиги наций-2020/21, которые не вышли на чемпионат мира через европейскую квалификацию и не заработали в ней путевку в "стыки".

КАК ПРОЙДЕТ ПЛЕЙ-ОФФ

Двенадцать команд будут поделены на три пути, в каждом пройдут полуфинал (24-25 марта) и финал (28-29 марта), состоящие из одного матча. Три победителя "стыков" и выйдут в финальную стадию ЧМ-2022.

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Полуфинальные матчи плей-офф пройдут на полях команд, которые займут первые шесть мест в таблице вторых сборных отбора. Места проведения финалов определит жребий.

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13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
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5
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