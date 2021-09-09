Александр Петраков: "Не хватило 20 секунд. Уже у ребят сил не было"

Сборная Украины в товарищеском матче против Чехии сыграла вничью 1:1, упустив победу на последней минуте.

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Главный тренер национальной команды Александр Петраков прокомментировал игру своих подопечных.

"Я думал, что у Чехии будет ротация, но они ее не сделали. После Бельгии они оставили весь основной состав. У меня был немного не тот ресурс, но я могу сказать, что ребята молодцы. Играли, отдавались... Возможно, рисунка игры не было, много потерь, но в таких играх можно дать дебютировать. 5 дебютантов в составе четвертьфиналиста Евро .

Тут 20 секунд не хватило, с Казахстаном 20 секунд. Я ребятам только что в раздевалке сказал: "Ребята, так же нельзя". Нужно концентрацию иметь, кто-то должен руководить был. Уже сил у ребят не было. Чисто из-за усталости.

Качараба дебютировал хорошо, Корниенко – хорошо, еще и гол забил. Саша Сирота дебютировал, очень переживал, ошибался. Булеца и Кочергин еще вышли.