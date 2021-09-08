Отбор ЧМ-2022: расписание матчей 8 сентября

В среду, 8 сентября, украинская сборная проводит контрольный спарринг с Чехией. Онлайн Чехия – Украина доступен на нашем сайте.
Чехия – Украина: во сколько начало и где смотреть матч
Параллельно в Европе финиширует серия сентябрьских поединков отбора ЧМ-2022.
ОТБОР ЧМ-2022. МАТЧИ 8 СЕНТЯБРЯ
Группа J
19:00 Армения – Лихтенштейн
ТВ: Футбол 2
21:45 Исландия – Германия
ТВ: Футбол 3
21:45 Северная Македония – Румыния
Группа B
21:45 Греция – Швеция
21:45 Косово – Испания
Группа C
21:45 Италия – Литва
21:45 Северная Ирландия – Швейцария
Группа E
21:45 Беларусь – Бельгия
21:45 Уэльс – Эстония
Группа I
21:45 Польша – Англия
ТВ: Футбол 2
21:45 Венгрия – Андорра
21:45 Албания – Сан-Марино
Прямые трансляции всех матчей отбора ЧМ-2022 доступны на платформе OLL.TV.
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