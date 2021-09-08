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18 сентября 00:00
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Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
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Чехия – Украина. Онлайн трансляция матча LIVE

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
8 сентября, 10:21
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Сборная Украины проводит товарищеский матч с Чехией на выезде. Этот поединок станет проверкой ближайшего резерва команды
Чехия - Украина. Онлайн трансляция товарищеского матча 8 сентября в Плзени
Чехия - Украина. Онлайн трансляция товарищеского матча 8 сентября в Плзени

Чехия – Украина: сегодня в Пльзени состоится товарищеский матч. Поединок начнется в 21:45, а мы проводим онлайн трансляцию игры с видео-повторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи. А смотреть игру в прямом эфире можно на канале Украина, Футбол 1.

Что Александр Петраков говорил перед матчем:

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Прогноз букмекеров

Хозяева – небольшие фавориты сегодня. Букмекеры установили коэффициент на победу сборной Чехии 2.55, а на победу сборной Украины 3.25, на ничью – 2.95.

Вероятность результата матча по котировкам аналитиков букмекерских контор:

  • Победа Чехии – 38%;
  • Ничья – 33%;
  • Победа Украины – 29%.
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Сколько голов будет забито? Эксперты прогнозируют, что матч будет "на меньше". Котировки такие:

  • Меньше 2,5 голов – 1.62, вероятность 59%;
  • Больше 2,5 голов – 2.37, вероятность 41%.

"Результат для меня очень важный. Перед игрой с Финляндией нужен позитивный результат. Очень важен этот результат", – говорил накануне Александр Петраков.

Кто забьет гол? Аналитики выдали такие коэффициенты на авторства гола:

  • Матей Выдра (Чехия) – 3.30;
  • Роман Яремчук (Украина) – 3.75;
  • Мартин Долежал (Чехия) – 3.85;
  • Андрей Ярмоленко (Украина) – 4.30;
  • Томаш Соучек (Чехия) – 5.00;
  • Александр Зубков (Украина) – 6.00;
  • Антонин Барак (Чехия) – 6.00;
  • Александр Зинченко (Украина) – 7.00;
  • Николай Шапаренко (Украина) – 7.00;
  • Алекс Крал (Чехия) – 8.00;
  • Томаш Холеш (Чехия) – 9.00.

История встреч

Сборные Украины и Чехии встречались между собой четыре раза. Преимущество пока на нашей стороне: наша команда дважды победила в 2018 году (1:0 дома и 2:1 на выезде) в победном для нас сезоне Лиги наций.

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Чехи побеждали ровно десять лет назад – тогда матч завершился с разгромным счетом 4:0. Еще один раз (в 2012) команды сыграли вничью (0:0).

Ориентировочные составы

Перед товарищеским матчем Александр Петраков принял решение отпустить большую группу игроков. На Чехию не заявлены Пятов, Миколенко, Матвиенко, Степаненко, Сидорчук, Цыганков, Забарный, Малиновский.

"У людей Лига чемпионов, очень серьезное соревнование. Ко мне обратился Шахтер, но я сказал, что решение будут принимать только после игры. И принял решение также отпустить и динамовцев троих, чтобы не было кривотолков", – объяснил свое решение Петраков.

Можно предположить, что стартовые составы будут примерно такими:

Сборная Чехии: Станек – Матею, Йемелка, Каша, Гавел, Соучек, Садилек, Тецл, Змргал, Виснер, Выдра.

Сборная Украины: Бойко – Сирота, Кривцов, Качараба, Соболь, Зинченко, Шапаренко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Где смотреть матч

Игра в Пльзени на стадионе "Дусан Арена" (вмещает 11 700 зрителей) начнется в 21:45. Матч в прямом эфире покажут на ТВ и в интернете.

Расписание трансляций матча Чехия – Украина:

  • Канал "Украина", прямой эфир;
  • Канал "Футбол 1", прямой эфир;
  • Сервис OLL.TV (в подписке), прямой эфир;
  • Канал "Футбол 2", 9 сентября в 02:25, повтор;
  • Канал "Футбол 1", 9 сентября в 11:15, повтор;
  • Канал "Футбол 2", 9 сентября в 19:05, повтор;
  • Канал "Футбол 1", 10 сентября в 15:20, повтор;
  • Канал "Футбол 2", 10 сентября в 22:50, повтор;
  • Канал "Футбол 2", 11 сентября в 11:15, повтор;
  • Канал "Футбол 2", 12 сентября в 07:50, повтор.
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