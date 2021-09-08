Украина, ничего не делая, вернулась на второе место: обзор победы Франции над финнами

Сборная Украины по футболу, даже отдыхая, вернула себе вторую строчку в квалификационной группе, дающую пропуск в плей-офф за путевку на катарский ЧМ.
Это случилось благодаря осечкам наших конкурентов.
Финляндия проиграла в гостях Франции 0:2. Спасибо Гризманну, сделавшему дубль.
А Казахстан на последних секундах лишил победы Боснию и Герцеговину – 2:2.
Франция – Финляндия – 2:0
Голы: Гризманн, 25, 54
Босния и Герцоговина – Казахстан – 2:2
Голы: Пьянич, 74 (с пенальти), Менало, 86 – Куат, 52, Зайнутдинов, 90+5
Турнирная таблица группы D
Впрочем, как финны, так и боснийцы сыграли на матч меньше, чем Украина. Поэтому "сине-желтым" нужно обыгрывать и тех и других в оставшихся поединках, чтобы сохранить за собой второе место в группе и путевку в плей-офф.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ ГРУППЫ D
9 октября
Финляндия – Украина
Казахстан – Босния и Герцеговина
12 октября
Казахстан – Финляндия
Украина – Босния и Герцеговина
13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан
16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция
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Смотрите, как ранее Украина сыграла 1:1 с Францией