Один из помощников Шевченко останется в тренерском штабе сборной Украины

Бывший вратарь Динамо и сборной Украины Александр Шовковский войдет в тренерский штаб Александра Петракова в национальной команде

Александр Шовковский вернулся в сборную Украины / Фото: УАФ

Шовковский входил в тренерский штаб Андрея Шевченко и покинул свой пост после ухода главного наставника. Петраков решил вернуть знаменитого вратаря.

Реклама

Читайте также: Новый тренер сборной Украины ездит на метро

"Уже сформировал тренерский штаб полностью. Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский. Еще одно место у меня осталось. Буду думать, время есть", – рассказал Петраков.

Вероятно, в тренерский штаб вошли Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый, пишет tribuna.com.

Напомним, что Александр Шовковский присоединился к тренерскому штабу Андрея Шевченко летом 2018 года. А в матче со сборной Франции, когда из-за коронавируса выбыли три голкипера, 45-летний вратарь даже попал в заявку на поединок.

Реклама

Читайте также: Петраков: "Шевченко говорит, что оставил мне команду в восьмерке лучших. И он прав"