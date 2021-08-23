Один з помічників Шевченка залишиться в тренерському штабі збірної України

Колишній воротар Динамо і збірної України Олександр Шовковський увійде до тренерського штабу Олександра Петракова в національній команді

Олександр Шовковський повернувся у збірну України / Фото: УАФ

Шовковський входив в тренерський штаб Андрія Шевченка і покинув свій пост після відходу головного наставника. Петраков вирішив повернути знаменитого воротаря.

Реклама

Читайте також: Новий тренер збірної України їздить на метро

"Уже сформував тренерський штаб повністю. Ті, з ким я працював, плюс Олександр Шовковський. Ще одне місце в мене залишилося. Буду думати, час є", – розповів Петраков.

Ймовірно, в тренерський штаб увійшли Андрій Анненков, В'ячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев і Іван Баштовий, пише tribuna.com.

Нагадаємо, що Олександр Шовковський приєднався до тренерського штабу Андрія Шевченка влітку 2018 року. А в матчі зі збірною Франції, коли через коронавірус вибули три голкіпера, 45-річний воротар навіть потрапив в заявку на поєдинок.

Реклама

Читайте також: Петраков: "Шевченко каже, що залишив мені команду в вісімці кращих. І він має рацію"