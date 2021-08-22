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Петраков: "Шевченко говорит, что оставил мне команду в восьмерке лучших. И он прав"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
22 августа, 22:28
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Наставник национальной команды поделился своими ожиданиями о предстоящих матчах отбора на ЧМ-2022 и рассказал, как Андрей Шевченко передавал ему сборную
Александр Петраков готовит сборную к отбору на ЧМ-2020
Александр Петраков готовит сборную к отбору на ЧМ-2020 / Фото: УАФ

Новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал программе Великий футбол подробности своего назначения.

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Читайте также: Алексей Михайличенко: "Петраков все-таки чемпион мира, он свой шанс заслужил"

Шевченко и Петраков
Шевченко и Петраков / Фото: ФФУ

"Позвонил Андрею Шевченко, хорошо пообщались. Спасибо Шевченко и всему его тренерскому штабу. Они всегда делились информацией, всегда открыты очень.

Мне Шевченко говорит: "Васильевич, я тебе команду в восьмерке лучших оставил". И он прав.

Все 5 игр будут финальными, это сложная ситуация. Но так работают сборные. Сперва у нас Казахстан. Это первая страница

Триумф со сборной Украины U-20? Уже забыл, даже вспоминать не хочу. Это прошлое. Было и прошло. Если только этим жить, то дальше ничего не будет. И не я выиграл чемпионат мира, а все мы выиграли. Вся команда, весь тренерский штаб. Не моя победа, а общий успех украинского футбола", – сказал Петраков в интервью программе Великий футбол.

Александр Петраков
Александр Петраков / Фото: Getty Images

Напомним, что на днях Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

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Новый наставник национальной команды много лет работал с юношескими и молодежными командами. В 2019 году под руководством Петракова молодежная сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира.

Александр Петраков
Александр Петраков / Фото: Getty Images

Уже 1 сентября сборная Украины сыграет отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана, а 4 сентября матч с Францией.

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