Шовковский собрался сыграть за сборную Украины в матче с французами

В среду наша национальная команда проведет товарищеский поединок с французами, который перенесен еще с марта. Накануне сборная Украины испытала настоящий шок, когда из-за коронавируса из строя выбыли сразу три вратаря. В распоряжении Андрея Шевченко остался только динамовец Георгий Бущан.

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Тренерский штаб не стал больше никого вызвать из Украины, чтобы подстраховать киевлянина. Во вторник вечером "сине-желтые" провели тренировку на поле "Стад де Франс", частью которой стала двусторонняя игра. Так вот, ворота одной из команд защищал помощник Шевченко, бывший многолетний голкипер "Динамо" Александр Шовковский.

О том, что ему пришлось надеть перчатки, 45-летний экс-футболист рассказал на своей страничке в Facebook.

СаШо поведал, что не брался за свое ремесло с января 2018 года, когда сделал операцию на сухожилиях правой руки. Но "иногда обстоятельства заставляют".

Можно допустить, что Шовковский станет резервным вратарем в поединке с французами и в случае крайней необходимости будет готов заменить Бущана.

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