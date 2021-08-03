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Ушел вслед за Шевченко: легендарный вратарь покинул тренерский штаб сборной Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
3 августа, 20:46
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Ассистент Андрея Шевченко сделал заявление об уходе из сборной Украины
Александр Шовковский покидает сборную вслед за Шевченко
Александр Шовковский покидает сборную вслед за Шевченко / Фото: Facebook

Легенда киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский объявил об уходе из национальной команды, где он последние три года проработал ассистентом Андрея Шевченко. О своем решении он объявил на своей странице Facebook.

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"Хочу поблагодарить Шевченко за возможность присоединиться к тренерскому штабу национальной сборной команды Украины. Хочу поблагодарить президента УАФ Андрей Павелко, который поддержал мою кандидатуру. Гранде Мауро Тасотти, Андреа Малдера, Андреа Адзалин, Луиджи Ночентини, Педро Луис Харо! Это были фантастические три года , где я работал с профессионалами своего дела.

Мы прошли замечательный путь от побед в Лиге Наций к фантастическому выступления в квалификации к Евро-2020, где в финальной части получили исторический для Украины результат, попав в восьмерку сильнейших команд Европы!

Хочу поблагодарить каждого, с кем пришлось сотрудничать в этот период – от медицинского персонала в административный. И я уверен, что работа нашего тренерского штаба станет фундаментом для еще более успешного выступления нашей национальной дружины ", – написал Шовковский.

Напомним, что Александр Шовковский присоединился к тренерскому штабу Андрея Шевченко летом 2018 года. А в матче со сборной Францией, когда из-за коронавируса выбыли три голкипера, 45-летний вратарь даже попал в заявку на поединок.

Александр Шовковский
Александр Шовковский / Фото: УАФ

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил об уходе из сборной.

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