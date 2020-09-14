Нервишки сдали: Месси оскорбил соперника в первом матче сезона

Аргентинский футболист остался недовольным тем, как против него играли соперники

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сорвался во время товарищеского матча против "Химнастика". Это был первый поединок для аргентинца после неудачной попытки покинуть команду. В одном из эпизодов Месси столкнулся с Хавьером Рибельесом, после чего набросился на него с оскорблениями.

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"Во время нашей стычки Месси сказал мне: "Перестань меня пинать, придурок", – рассказал об инциденте Рибельес, которого цитирует Marca со ссылкой на El Chiringuito TV.

В итоге "Барселона" одержала победу со счетом 3:1, а Месси отыграл первый тайм. Это был первый поединок команды под руководством нового главного тренера Рональда Кумана. Кстати, накануне главный тренер "Барселоны" рассказал о недостатках Месси. Рональд Куман считает, что аргентинцу и его партнерам нужно подтягивать "физику".

Сезон в Испании уже стартовал, но каталонскому клубу дали больше времени для подготовки из-за участия в Лиге чемпионов в августе. Свой первый официальный матч в Примере "Барселона" проведет 27 сентября против "Вильярреала".

Смотрите, как Лионель забивал в Лиге чемпионов в ворота "Наполи":

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