Нервишки сдали: Месси оскорбил соперника в первом матче сезона

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сорвался во время товарищеского матча против "Химнастика". Это был первый поединок для аргентинца после неудачной попытки покинуть команду. В одном из эпизодов Месси столкнулся с Хавьером Рибельесом, после чего набросился на него с оскорблениями.
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"Во время нашей стычки Месси сказал мне: "Перестань меня пинать, придурок", – рассказал об инциденте Рибельес, которого цитирует Marca со ссылкой на El Chiringuito TV.
В итоге "Барселона" одержала победу со счетом 3:1, а Месси отыграл первый тайм. Это был первый поединок команды под руководством нового главного тренера Рональда Кумана. Кстати, накануне главный тренер "Барселоны" рассказал о недостатках Месси. Рональд Куман считает, что аргентинцу и его партнерам нужно подтягивать "физику".
Сезон в Испании уже стартовал, но каталонскому клубу дали больше времени для подготовки из-за участия в Лиге чемпионов в августе. Свой первый официальный матч в Примере "Барселона" проведет 27 сентября против "Вильярреала".
Смотрите, как Лионель забивал в Лиге чемпионов в ворота "Наполи":
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