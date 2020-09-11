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Юный испанский обидчик сборной Украины вылетел из состава "Барселоны"

11 сентября, 18:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Нападающий Ансу Фати получил травму на тренировке каталонской команды

После матчей Лиги наций футболисты сборных вернулись в расположения клубов и приступили к тренировкам. Собрала своих звезд и "Барселона" – от ветерана Лионеля Месси до юного Ансу Фати. Однако 17-летний нападающий недолго потренировался и уже выбыл из строя. Напомним, Ансу Фати стал самым молодым автором гола сборной Испании, забив в ворота украинской команды.

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В пятницу Ансу получил травму на тренировке клуба, сообщил официальный сайт "Барселоны". У парня – сильный ушиб бедра, который не позволит ему в ближайшие дни участвовать в занятиях. Точные сроки возвращения пока что не называются. Однозначно лишь известно, что африканец с испанским паспортом не примет участие в товарищеском матче против "Химнастика" из Таррагоны, который запланирован на субботу, 12 сентября. В целом же новый тренер, нидерландец Рональд Куман, доволен своим коллективом и тем, как его подопечные работают на тренировках.

Читайте о том, что самым дорогим футболистом планеты "Барселона" сделала 17-летнего Фати.

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футбол травма Барселона тренировка Ансу Фати
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