Главный тренер "Барселоны" рассказал о недостатках Месси

Рональд Куман считает, что аргентинцу и его партнерам нужно подтягивать "физику"

Сага с возможным уходом Лионеля Месси из каталонского клуба завершилась, и звездный аргентинец приступил к тренировкам с командой. Более того – стало известно, что Месси остался капитаном "Барселоны". Однако 33-летний футболист пропустил часть подготовки к сезону, что отобразилось на его состоянии.

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Новый главный тренер команды Рональд Куман нашел, за что похвалить Лео, но и подсказал, над чем работать. Его слова приводит испанская газета Marca:

"Мы много работали над физической выносливостью на тренировках, а теперь должны больше внимания уделять тактике. Месси? Он продемонстрировал тот же дух, что и в первый день. Он хорошо тренируется, к тому же провел занятие даже в свой выходной. Он прекрасно знает, что ему нужно улучшаться физически, как и всем остальным. В целом его качества говорят сами за себя".

Чемпионат Испании начался 12 сентября, однако некоторые матчи перенесены. В частности, старт "Барселоны" запланирован лишь в третьем туре: 27 сентября каталонцы примут "Вильярреал".

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